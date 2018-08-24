Κηδείες που θα γίνουν το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΜΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟ

ΕΤΩΝ 60

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ& ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ

Ο ΓΙΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

OIΓΟΝΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΤΣΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΠΑΥΛΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΓΚΟΤΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΗΛΑ

 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΛΙΝΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.

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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/08/2018 14:30

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/497713

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