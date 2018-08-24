Κηδείες που θα γίνουν το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018

ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟ
ΕΤΩΝ 60
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ& ΩΡΑ 12:00 μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ
Ο ΓΙΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
OIΓΟΝΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΤΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΓΚΟΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΗΛΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΛΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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