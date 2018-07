EΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ»- ΤΟ BLUE CARPET ΤΩΝ STARS (ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ)

Από αυτή την Πέμπτη θα απολαύσουμε στα σινεμά το δεύτερο μουσικό φιλμ «Mamma mia- Here we go again», που υποτίθεται μας μεταφέρει σε ένα μαγευτικό ελληνικό νησί κατακαλόκαιρο, αλλά τελικά σε αντίθεση με την πρώτη ταινία, γυρίστηκε όχι στη Σκόπελο αλλά στην Κροατία. Με την 29χρονη βρετανίδα ηθοποιό Λίλι Τζέημς πρωταγωνίστρια, η οποία ενσαρκώνει την κεντρική ηρωίδα Ντόνα σε νεαρή ηλικία, ένα πελώριο, χολιγουντιανό μπλε χαλί στρώθηκε στο κέντρο του Λονδίνου για την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα, ενώ καλάθια, πιθάρια, λεμονιές και μπουκαμβίλιες «μύριζαν» Ελλάδα μπροστά στο Εventim Apollo.

H Μέριλ Στριπ που στο πρώτο «Μama Mia» ήταν η Ντόνα, (η μεσήλικας χίπισσα ξενοδόχος που θα πάντρευε τη νεαρή κόρη της δίχως να της έχει αποκαλύψει το όνομα του πατέρα της) ήταν εκεί με μπλε φόρεμα Marni. Μάλιστα σχολίαζε πως την παράσταση κλέβει η 72χρονη Σερ στο ρόλο της ντίβας γιαγιάς, άποψη στην οποία συνηγόρησε στα media και ο Τομ Χανκς ως παραγωγός. Το φιλί Στριπ – Σερ στο στόμα έγινε η μεγάλη είδηση της πρεμιέρας. Η Λίλι Τζέημς ήταν βέβαια στο επίκεντρο της προσοχής χάρη στην γαλανόλευκη, θεαματική τουαλέτα Oscar de la Renta που φορούσε αλλά και επειδή τη συνόδευε ο αγαπημένος της Ματ Σμιθ, δημοφιλής σταρ του σήριαλ «The Crown».

H Aμάντα Σέιφριντ, που μεταμορφώνεται ξανά στη ρομαντική κόρη της Ντόνα, έδωσε το παρών με κοστούμι Alexander Mc Queen με κεντημένα λουλούδια. Όμως όλο το διάσημο και πολυπληθές καστ ήταν εκεί: Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ντόμινικ Κούπερ, Θάντι Νιούτον, Τζούλι Γουόλτερς κ.α. πόζαραν με άκρως χαρούμενη διάθεση. Η ταινία είναι μια αισθηματική κομεντί με τα διάσημα, «ανεβαστικά» τραγούδια των Abba, την αισθητική του ’70 και το απαράμιλλο κλίμα των ελληνικών διακοπών. Aφηγείται πώς ξεκίνησαν όλα, δηλαδή τους τρεις έρωτες της Ντόνα, πριν αποκτήσει την κόρη της. «Ελαφριά» και απλή, η ταινία λειτουργεί κυρίως ως … ένεση αισιοδοξίας.

Κατά τους κριτικούς πάντως, το σίκουελ αυτού του θαλασσινού μιούζικαλ με τα απανωτά φλας μπακ και τις χορογραφίες, ναι μεν «επαναλαμβάνεται», αλλά διαθέτει περισσότερη ενέργεια από το πρώτο φιλμ. Στην κριτική του Guardian διαβάσαμε για… «πυρετό της φέτας» και σίκουελ «παραδόξως ακαταμάχητο» που προκάλεσε στον κριτικό ένα μόνιμο χαζοχαμόγελο… Θυμίζουμε πως κάνει «πέρασμα» και ο Πάνος Μουζουράκης.

* Σπεύστε λοιπόν σε Veso Mare Odeon και Σινέ Κάστρο Ρίου από 19/7