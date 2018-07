Make up best off

Θέλετε η επιδερμίδα του προσώπου σας να δείχνει αψεγάδιαστη; To περιοδικό Glamour δημοσίευσε λίστα με τα κορυφαία προιόντα ομορφιάς και στην κατηγορία μεικαπ ξεχώρισαν: Dior Diorskin Forever ( για πλήρη κάλυψη), Νars All Day Luminus Foundation (για ελαφριά κάλυψη) Εstee Lauder DoubleWear (μεικαπ για λιπαρά δέρματα) La Mer The Soft Fluid Longwear Foundation (μεικαπ για ξηρά δέρματα). Εντύπωση μας έκανε πως στα bronzers παραμένει ακλόνητη η γνωστή Terracotta της Guerlain και καλύτερη μάσκαρα αναδείθηκε η καθιερωμένη Hypnose της Lancome.