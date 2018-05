ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ: ΟΤΑΝ «ΤΟΧΕΙΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΣΥΝ ΟΤΙ Η ΦΟΡΜΑ ΣΟΥ ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ ΜΕ 590.000 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ VRETTAKOS

Ναι, σύμφωνοι, έχουμε ξαναδεί και «ξαναστείλει» σέξι, ποπ και «ελαφριά» χορευτικά τραγούδια στη Γιουροβίζιον- αποτελεί άλλωστε μια κλασική συνταγή επιτυχίας. Όχι όμως πάντα. Εκτός αν κάποια το κάνει τόσο καλά όσο η Ελένη Φουρέιρα. Η γνωστή τραγουδίστρια- performer μας αιφνιδίασε με την αυτοπεποίθηση, το δυναμικό λίκνισμα και το εκτόπισμα «σταρ» στη σκηνή, ξεχώρισε δυναμικά από όλες τις άλλες και αυτόματα έκανε τη μεγάλη ανατροπή σε όλα τα προγνωστικά. Παράλληλα, η φαντασμαγορική εμφάνισή της βασίζεται σε μια fashion επιλογή, που έκαναν πριν από αυτή η Μπιγιονσέ και η Τζένιφερ Λόπεζ: εμπιστεύθηκε το σχεδιαστή της λάμψης Vrettos Vrettakos και κέρδισε.

Η φόρμα της Ελένης είναι από κολλητό τούλι, κεντημένο με 590.000 κρύσταλλα Swarovski σε θερμά χρώματα που σχηματίζουν φλόγες. Τα μπράτσα της καλύπτονται από δερμάτινα μανίκια. Η βασική ιδέα ήταν να θυμίζει κάτι από Avatar και να αναδεικνύεται το άψογο κορμί της. Ένα ρούχο –κοστούμι για πραγματική σουγούμαν. Ο Vrettos Vrettakos την έχει ντύσει άλλωστε κι άλλες φορές σε εμφανίσεις της στη νυχτερινή Αθήνα καθώς και στα Madwalk, οπότε ξέρει τις δυνατότητές της. Απόφοιτος του Centran Saint Martins και του Royal College of Art μοιράζει την έδρα του σε Ελλάδα και Αγγλία ενώ τον έχουν «προσέξει» κορυφαία περιοδικά όπως ID, W, Paper πριν ντύσει για συναυλίες τα μεγάλα αμερικάνικα είδωλα.

Η Φουρέιρα τραγούδησε λοιπόν ένα έθνικ ποπ χορευτικό κομμάτι. «Α γιε α γιε α γιε α Fuego –Fuegooo, Take me higher» κλπ και όπως γνωστοποιήθηκε από την πρόβα κιόλας έκανε το μέχρι τώρα φαβορί, την τροφαντούλα και cult Ισραηλινή Νέτα να καταρρεύσει. Μετά την εκρηκτική παρουσία της στον ημιτελικό για λογαριασμό της Κύπρου, τα σημαντικότερα media ασχολούνται μαζί της. Η εφημερίδα Sun χαρακτηρίζει το τραγούδι «πιασάρικο» και ενημερώνει για το ποια είναι η Φουρέιρα ενώ παράλληλα γράφει για τις μάταιες προσπάθειές της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Η Daily Μail τη χρίζει φαβορί με πρώτες, κεντρικές φωτογραφίες μετά τον πρώτο ημιτελικό, παραμερίζοντας τους ανταγωνιστές της. Για τους New York Times είναι το 31χρονο αστέρι από την Αλβανία που βρήκε πολιτικό καταφύγιο στην Ελλάδα ενώ για τους eurofun πρόκειται για την Queen Eleni και τη Μπιγιονσέ της Κύπρου.

Διαβάσαμε επίσης για την πιο εντυπωσιακή άνοδο στους πίνακες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, αφούεφτασε στη Λισαβώνα με τα γραφεία στοιχημάτων να την θέλουν 19η. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι της στη σκηνή οι φανατικοί του θεσμού τη λάτρεψαν. Πλέον η Φουρέιρα φιγουράρει στα στοιχήματα ως το πρώτο φαβορί στον τελικό έχοντας απέναντι τις «απειλές» Ισραήλ, Εσθονία, Νορβηγία, Γαλλία. Και πιστεύουμε πως θα καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Γιατί «τόχει» στην κατηγορία της και το βλέπουν όλοι, γιατί απέφυγε τη δήθεν έθνικ εικόνα ενδοσκόπησης και μιζέριας και επειδή… ξέρει να διαλέγει ρούχα.