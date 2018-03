To κλασικό μοντέλο New Balance ML574 είναι το νέο best seller της δημοφιλούς εταιρείας sneakers πόλης την εαρινή σαιζόν και η καμπάνια τοποθετεί τα παπούτσια σε παλιούς υπολογιστές Mac για να υπογραμμίσει το νοσταλγικό, trend της διεθνούς μόδας για την εποχή του ’80. Σε απαλό γκρι, τα πασίγνωστα αθλητικά φιγουράρουν σαν ζωντανή ανάμνηση που μας προτρέπει για shopping.