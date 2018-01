ΑΥΤΕΣ είναι οι υποψηφιότητες των Όσκαρ - Η "Μορφή του νερού" συγκέντρωσε 13

Όπως αναμενόταν την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 90η Τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και επιστημών. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα) με παρουσιαστεί τον δημοφιλή τηλεοπτικό αστέρα Τζίμι Κίμελ.

Η ταινία που κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι το «The Shape of Water – Η Μορφή του νερού» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, σύνολο 13.

Ο Τζον Μπέιλι, Πρόεδρος της Ακαδημίας, όπως ανέφερε στην εισαγωγή του, είναι πολύ περήφανος για την κινηματογραφική σοδειά της περασμένης χρονιάς 2017 που περιελάμβανε «ταινίες που δεν είχαν μόνο ψυχαγωγική αξίας απλώς για τους θεατές, αλλά μάς προκάλεσαν».

Πίσω από την «Μορφή του Νερού» του Μεξικάνου Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ο οποίος λογίζεται και ως το φαβορί στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας, ακολουθεί η πολεμική περιπέτεια «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν με 8 συνολικά υποψηφιότητες (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, φωτογραφίας, μουσικής για το μουσικό σκορ του Χανς Ζίμερ και καλύτερου μοντάζ, ήχου και μιξάζ – ηχητικών εφέ).

Οι 13 Οσκαρικές υποψηφιότητες της «Μορφής του Νερού» περιλαμβάνουν εκτός της καλύτερης ταινίας και της σκηνοθεσίας, και την φωτογραφία, το μοντάζ, το πρωτότυπο σενάριο, τον α' γυναικείο ρόλο για τη Σάλι Χόκινς, τον β’ γυναικείο για την μαύρη ηθοποιό Οκτάβια Σπένσερ, τον β’ αντρικό για τον Ρίτσαρντ Τζένκινς, καθώς και υποψηφιότητες καλύτερου ήχου, ηχητικών εφέ – μιξάζ, σκηνικών, κοστουμιών και μουσικής για το σάουντρακ του Ελληνογάλλου Αλεξάντρ Ντεσπλά. Ο Ντεσπλά φτάνει τις 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ ενώ έχει κερδίσει 1 φορά το 2015 για το "Grand Budapest Hotel".

Επτά (7) υποψηφιότητες συγκέντρωσε ένα από τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς, οι «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» του Μάρτιν ΜακΝτόνα (που ξεκίνησε να παίζεται σε μόλις 2 αίθουσες στην Αθήνα την περασμένη Πέμπτη κόβοντας σχεδόν 5.000 εισιτήρια), ωστόσο δεν μπόρεσε να προταθεί στην κατηγορία σκηνοθεσίας. Διεκδικεί τα βραβεία Όσκαρ στις πεντάδες της καλύτερης ταινίας, του πρωτότυπου σεναρίου, της μουσικής, του α’ γυναικείου (για την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ) και του β’ ανδρικού (Σαμ Ρόκγουελ και Γούντι Χάρελσον).

Δυνατά κατεβαίνει με 6 υποψηφιότητες η «Αόρατη Κλωστή» του Πολ Τόμας Αντερσον (υποψήφια για τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, α’ ανδρικού για τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις, β’ γυναικείου για τη Λέσλι Μάνβιλ, μουσικής για τον Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead και ενδυματολογίας - κοστουμιών). Επίσης έξι υποψηφιότητες συγκέντρωσε «Η Πιο Σκοτεινή Ώρα» του Τζο Ράιτ που παίζεται αφήνοντας καλές εντυπώσεις και στο Πατρινό κοινό (με επικρατέστερη φυσικά αυτή την υποψηφιότητα του Γκάρι Όλντμαν στο α’ ανδρικό ρόλο ως Τσόρτσιλ).

Το «Lady Βird» της Γκρέτα Γκέργουικ πέτυχε να προταθεί συνολικά για 5 Όσκαρ (είναι υποψήφια και η Γκρέτα Γκέργουικ στην κατηγορία της σκηνοθεσίας) ενώ 5 βραβεία διεκδικεί και το «Να Με Φωνάζεις Με Το Όνομά Σου» του Λούκα Γκουαντανίνο. Και οι δύο ταινίες είναι υποψήφιες και στην μεγάλη κατηγορία της καλύτερης ταινίας της χρονιάς ενώ υποψήφιοι είναι και οι πρωταγωνιστές τους, ο Τιμοτέ Σαλαμέ του «Να με Φωνάζεις με το Όνομα σου» στον α’ ανδρικό και η Σαόρσι Ρόναν του «Lady Bird» στον α’ γυναικείο. Πέντε (5) βραβεία διεκδικεί και το «Blade Runner 2049» του Ντενί Βιλνέβ, κυρίως τεχνικά, με σημαντικότερο αυτό της καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας για τον Ρότζερ Ντίκινς).

Τέλος, 4 υποψηφιότητες κατέκτησαν το ανεξάρτητο «Mudbound» που είχε ξεκινήσει την πορεία του πέρυσι από το Σάντανς, και η τεράστια εμπορική επιτυχία «Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi», 3 υποψηφιότητες μάζεψαν η ταινία «Εγώ, η Τόνια», το «Βaby Driver» και το «Τρέξε! – Get Out!» (είναι υποψήφιο για καλύτερη ταινία και ο νεαρός μαύρος ηθοποιός Τζόρνταν Πιλ στον α’ ανδρικό ρόλο) ενώ το «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» του Στίβεν Σπίλμπεργκ τελικά περιορίστηκε σε δύο αλλά σημαντικές πάντως υποψηφιότητες, της καλύτερης ταινίας και του α’ γυναικείου ρόλου για την Μέριλ Στριπ που πρέπει πλέον να φτάνει τις 21 υποψηφιότητες της σπουδαίας καριέρας της – ένας αριθμός ρεκόρ.

Να σημειώσουμε ότι η μαύρη r’n’b τραγουδίστρια και ηθοποιός Μέρι Τζ. Μπλάιτζ κατάφερε στα φετινά Όσκαρ να είναι υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου για το «Mudbound» αλλά και για την σύνθεση του τραγουδιού της ταινίας που επίσης ερμηνεύει, με τίτλο «Mighty River».

Τέλος μία έμμεση αναγνώριση και για την Ελλάδα και την Πατρινή ζωγράφο, απόφοιτο της Σχολής Καλών τεχνών Πολίνα Μαυρικάκη που πήρε μέρος στο σχεδιαστικό – εικαστικό κομμάτι της πανέμορφης ταινίας για τον Βαν Γκονγκ «Loving Vincent», μία χειροποίητη ταινία ζωγραφισμένη στο χέρι που φιγουράρει στην 5άδα του καλύτερου animation φιλμ.

Να σταθούμε και στην κατηγορία της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας όπου υποψηφιότητα κέρδισαν το «Μια Φανταστική Γυναίκα» του Σεμπάστιαν Λέλιο (Χιλή) που πρόβαλλε με μεγάλη επιτυχία η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας μόλις την περασμένη εβδομάδα, τη Δευτέρα 15/1/2018, το «The Insult» του Ζιάντ Ντουεϊρί (Λίβανος), το «Χωρίς Αγάπη» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ (Ρωσία) που είχε παιχθεί στο Πάνθεον, η ταινία «Η Ψυχή και το Σώμα» της Ιλντικο Ενιέντι (Ουγγαρία) που θα προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας στις 5 Μαρτίου 2018 και «Το Τετράγωνο» του Ρούμπεν Εστλουντ (Σουηδία) που παίχθηκε στο Πάνθεον ενθουσιάζοντας τους σινεφίλ.

Οι υποψηφιότητες των 90ων Όσκαρ έχουν αναλυτικά ως εξής:

Καλύτερη Ταινία

H Μορφή του Νερού

Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Lady Bird

Τρέξε!

Δουνκέρκη

Να Με Φωνάζεις Με το Ονομά Σου

The Post: Απαγορευμένα Μυστικά

H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Αόρατη Κλωστή

Σκηνοθεσία

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για τo H Μορφή του Νερού

Γκρέτα Γκέργουιγκ για το Lady Bird

Τζόρνταν Πιλ για το Τρέξε!

Πόλ Τόμας Αντερσον για την Αόρατη Κλωστή

Κρίστοφερ Νόλαν για τη Δουνκέρκη

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Γκάρι Ολντμαν για το H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Ντάνιελ Ντέι Λιούις για την Αόρατη Κλωστή

Τίμοθι Σαλαμέ για το Να Με Φωνάζεις Με το Ονομά Σου

Ντάνιελ Καλούγια για το Τρέξε!

Ντένζελ Γουάσινγκτον για το Roman J. Israel, Esq.

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Μάργκο Ρόμπι για το Εγώ, η Τόνια

Μέριλ Στριπ για το The Post: Απαγορευμένα Μυστικά

Σαόρσι Ρόναν για το Lady Bird

Σάλι Χόκινς για το H Μορφή του Νερού

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Σαμ Ρόκγουελ για το Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Γουίλεμ Νταφόε για το The Florida Project

Γούντι Χάρελσον για το Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Ρίτσαρντ Τζένκινς για το H Μορφή του Νερού

Κρίστοφερ Πλάμερ για το Όλα τα Λεφτά του Κόσμου (ο 89χρονος ηθοποιός αντικατέστησε τον Κέβιν Σπέισι στην ταινία του Ρίντλει Σκοτ που ξαναγυρίστηκε).

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Άλισον Τζάνεϊ για το Εγώ, η Τόνια

Λόρι Μέτκαλφ για το Lady Bird

Οκτάβια Σπένσερ για το H Μορφή του Νερού

Μέρι Τζ. Μπλάιτζ για το "Mudbound"

Λέσλι Μάνβιλ για την Αόρατη Κλωστή

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Τhe Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Φερδινάνδος

Loving Vincent

Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων σχεδίων

Lou

Dear Basketball

Revolting Rhymes

Negative Space

Garden Party

Διασκευασμένο Σενάριο

Τζέιμς Αϊβορι για το Να Με Φωνάζεις Με το Ονομά Σου

Ααρον Σόρκιν για το Molly’s Game

Σκοτ Νιουστάντερ και Μάικλ Χ. Γουέμπερ για το The Disaster Artist

Ντι Ρις και Βέρτζιλ Γουίλιαμς για το Mudbound

Σκοτ Φρανκ, Τζέιμς Μάνγκολντ, Μάικλ Γκριν για το Logan

Πρωτότυπο Σενάριο

Μάρτιν ΜακΝτόνα για το Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Γκρέτα Γκέργουιγκ για το Lady Bird

Τζόρνταν Πιλ για το Τρέξε!

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και Βανέσα Τέιλορ για το H Μορφή του Νερού

Εμιλι Β. Νόρτον και Κουμάιλ Ναντζιάνι για το Έρωτας Μετ’ Εμποδίων – The Big Sick

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Ρότζερ Ντίκινς για το Blade Runner 2049

Χόιτε βαν Χόιτεμα για τη Δουνκέρκη

Νταν Λόστσεν για το H Μορφή του Νερού

Μπρούνο Ντελμπονέλ για το H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Ρέιτσελ Μόρισον για το Mudbound

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Heroin(e)

Edith+Eddie

Knife Skills (Thomas Lennon)

Traffic Stop

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Μικρού μήκους ταινία

The Eleven O'Clock

The Silent Child

My Nephew Emmett

DeKalb Elementary

Watu Wote: All of Us

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Μια Φανταστική Γυναίκα του Σεμπάστιαν Λέλιο (Χιλή)

The Insult του Ζιάντ Ντουεϊρί (Λίβανος)

Χωρίς Αγάπη του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ (Ρωσία)

Η Ψυχή και το Σώμα της Ιλντικο Ενιέντι (Ουγγαρία)

Το Τετράγωνο του Ρούμπεν Εστλουντ (Σουηδία)

Μοντάζ

Δουνκέρκη

H Μορφή του Νερού

Εγώ, η Τόνια

Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Baby Driver

Ηχητικό Μοντάζ - εφέ



H Μορφή του Νερού

Δουνκέρκη

Blade Runner 2049

Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi

Baby Driver

Μίξη Ήχου



H Μορφή του Νερού

Δουνκέρκη

Blade Runner 2049

Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi

Baby Driver

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

H Μορφή του Νερού

Δουνκέρκη

Η Πεντάμορφη και το Τέρας

Blade Runner 2049

H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Μουσική

Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Δουνκέρκη

H Μορφή του Νερού

Αόρατη Κλωστή

Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi

Τραγούδι

Remember Me από το Coco

This is Me από το The Greatest Showman

Mighty River από το Mudbound

Stand up for Something από το Marshall

The Mystery of Love από το Να Με Φωνάζεις Με το Ονομά Σου

Μακιγιάζ και κομμώσεις

Βικτώρια & Αμπντούλ

H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Θαύμα

Κοστούμια

«Αόρατη Κλωστή»

Η Πεντάμορφη και το Τέρας

H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Βικτώρια & Αμπντούλ

H Μορφή του Νερού

Ειδικά Εφέ

Blade Runner 2049

Φύλακες του Γαλαξία 2

Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση

Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi

Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου.

*H 90ή απονομή των Βραβείων Όσκαρ θα γίνει στο Dolby Theater του Χόλιγουντ στις 4 Μαρτίου με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ. Στην Ελλάδα θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την COSMOTE TV, όπως αναφέρει το flix.gr.

