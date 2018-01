ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΡΟΖ ΣΤΑ SAG AWARDS- H ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ MAΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕ ΣΤΟ RED CARPET

H παλέτα του ροζ σε όλες τις αποχρώσεις μαζί με ασημί, λευκό και πολλά κεντήματα πρωταγωνίστησαν στην τελετή απονομής των Sag Awards στο The Shine Auditorium του Λος Αντζελες. Στο δρόμο προς τα Οσκαρ, ήρθε η ώρα να επιλέξουν οι ηθοποιοί τους καλύτερους από το «συνάφι» τους και βέβαια το red carpet ήταν ακόμα μια φορά πολύ λαμπερό. Με τους Γκάρι Ολντμαν, Φράνσις Μακ Ντόρμαντ να ανεβαίνουν ξανά στο βάθρο για τις υποκριτικές τους επιδόσεις και όλο το καστ της ταινίας"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" να βραβεύεται ως το καλύτερο, οι κυρίες «έβαλαν τα δυνατά τους» ενδυματολογικά.

Όλα τα ξένα media υμνούν την εμφάνιση της καλλονής ηθοποιού Μαργκό Ρόμπι με κρεμ μάξι Miu Miu που θεωρήθηκε ρομαντικό, παιχνιδιάρικο και πολύ δροσερό στολισμένο με χάντρες και φτερά.

ΜΑΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ ΜΕ ΜΙU MIU

Απαστράπτουσα ήταν η Λουπίτα Νιόνγκο και όπως πάντα πολύ σέξι η Χάλε Μπέρι. Πρωτοποριακή με ιδιαίτερο φόρεμα Louis Vuitton με έθνικ ζωνάρι ήταν η ανερχόμενη σταρ Σίρσα Ρόναν ενώ η μικροσκοπική Μίλι Μπόμπι Μπράουν συνδύασε το φόρεμά της με αθλητικά παπούτσια Converse. Στα beauty looks η περλέ γυαλάδα στο πρόσωπο και το αρμονικό μονοχρωματικό μακιγιάζ δίχως αντιθέσεις παραμένει ως ισχυρότερη τάση. H Κέιτ Χάντσον με βικτωριανό λαιμό και print με καρδούλες ήταν πολύ trendy αλλά το Χόλιγουντ αρέσκεται σε πιο sexy glam dress code.

ΛΟΥΠΙΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ ΜΕ RALPH & RUSSO

ΣΙΡΣΑ ΡΟΝΑΝ ΜΕ LOUIS VUITTON

ΧΑΛΙ ΜΠΕΡΙ ΜΕ PAMELA ROLAND

ΑΛΙΣΟΝ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ ΜΕ RALPH & RUSSO

MΙΛΙ ΜΠΟΜΠΙ ΠΡΑΟΥΝ ΜΕ CALVIN KLEIN ΚΑΙ CONVERSE

ΚΕΙΤ ΧΑΝΤΣΟΝ ΜΕ VALENTINO

ΝΤΑΚΟΤΑ ΦΑΝΙΝΓΚ ΜΕ PRADA

MANTΛΙΝ ΜΠΡΟΟΥΕΡ ΜΕ REEM ACRA

ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ ΜΕ ARMANI PRIVE

ΑΛΙΣΟΝ ΜΠΡΙ ΜΕ DUNDAS

ΓΙΑΡΑ ΣΑΧΙΝΤΙ ΜΕ RALPH LAUREN

ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ ΜΕ GUCCI