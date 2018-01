ΘΑ ΤΟ ΞΕΝΥΧΤΗΣΟΥΜΕ; ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ- Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ, ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ, ΟΙ ΜΑΥΡΟΝΤΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑΡ

Απογευματάκι Κυριακής στο Beverly Hilton της Καλιφόρνια, δηλαδή τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στα μέρη μας, ξεκινάει η τελετή απονομής των Golden Globes 2018, ο θεσμός που προμηνύει μεγαλοπρεπώς τα Οσκαρ και φέτος γιορτάζει τα 75 του χρόνια (με red carpet κατάμαυρο εφόσον οι ντίβες του εκράν θα πενθήσουν ενδυματολογικά λόγω του σκανδάλου Γουίνσταιν). Ο αγώνας κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και η αναδρομική βράβευση της υπερδύναμης της tv, Οπρα Γουίνφρει αναμένεται να πρωτοστατήσουν στο λαμπερό αυτό gala. Με παρουσιαστή το Σεθ Μέγιερς θα δούμε αν τα φαβορί θα επιβεβαιωθούν.

Στην κορυφαία κατηγορία δραματικής ταινίας με θέμα τη «διαφορετικότητα», θα κονταροχτυπηθούν το πρωτότυπο αισθηματικό φιλμ φαντασίας «The shape of water» του μεξικανού Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που πρώτευσε στο Φεστιβάλ Βενετίας με κεντρικούς ήρωες μια μουγκή καθαρίστρια και ένα υδάτινο τέρας, κόντρα στο αφόρητα συγκινητικό, καλοκαιρινό gay ρομάντζο «Call me by your name» του ιταλού Λούκα Γκουαντανίνο. Μαζί τους στη «μάχη», η ιστορική «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν αλλά και το «The Post» περί μαχητικής δημοσιογραφίας. To «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» μια υπόθεση δολοφονίας σε ύφος μαύρης κωμωδίας δεν προβλέπεται να ανέβει στο βάθρο.

Στην κατηγορία κωμωδίας ή μιούζικαλ προπορεύεται ως φαβορί το «Lady bird» της Γκρέτα Γκέργουικ (οικογενειακό φιλμ για τη σχέση μητέρας- κόρης) και ακολουθούν οι ταινίες «I Tonya», «The Disaster Artist», «Τρέξε», «The Greatest Showman».

Από πλευράς ανδρικών ερμηνειών κερδίζουν τις εντυπώσεις στην πρώτη κατηγορία ο μικρός Τιμοτέ Σαλαμέ του «Call me by your name» αλλά και ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο «Phantom Thread» που έχει δηλώσει πως αποχωρεί από τη μεγάλη οθόνη. Στις γυναίκες ο ανταγωνισμός είναι ισχυρότερος αφού είναι υποψήφιες οι πρωταγωνίστριες των παραπάνω ταινιών- Σάλι Χόκινς, Φράνσις Μακντόρμαντ, Μέριλ Στριπ – μαζί με τις πολυδιαφημισμένες Τζέσικα Τσαστέιν και Μισέλ Γουίλιαμς. Στη δεύτερη κατηγορία είναι επικρατέστερος νικητής ο Τζέιμς Φράνκο του «Disaster Artist» και η Σίρσε Ρόναν του «Lady Bird».

Στις δεύτερες ερμηνείες Γουίλεμ Νταφόε, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Αλισον Τζένει, Μέρι Μπλάιζ πλασάρονται ως φαβορί. Στα κινούμενα σχέδια πιθανότατα θα ξεχωρίσει το Coco ενώ καλύτερη ξενόγλωσση ταινία μετά και το «Φοίνικα» στις Κάννες αναμένεται να στεφθεί το σουηδικό «Τετράγωνο». Όπως κάθε χρόνο βέβαια θα διεκδικήσουν βραβεύσεις και σήριαλ και tv stars.