CHRISTIAN DIOR: ΕΑΡΙΝΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕ «ΜΗΝΥΜΑ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Mετά τα ανάρπαστα μακό μπλουζάκια περί φεμινισμού, η ιταλίδα καλλιτεχνική ηνίοχος του παριζιάνικου fashion κολοσσού Christian Dior, Maria Grazia Chiuri βασίζει την καινούρια, ανοιξιάτικη καμπάνια του οίκου σε ένα άλλο αίτημα: τη δίκαιη θέση των γυναικών στην τέχνη. Με πρέσβειρα τη ρωσίδα μοντέλο και εικαστικό Sasha Pivovarova και το φακό του διάσημου φωτογράφου Patrick Demarchelier τίθεται το ερώτημα: «Why Have There Been No Great Women Artists?»

Η Sasha φωτογραφίζεται ως ζωγράφος στο στούντιο, να σχεδιάζει γυναικεία πορτρέτα, ενώ φοράει τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της κολεξιόν Dior για τη νέα σαιζόν. Μια συλλογή εμπνευσμένη από τη γλύπτρια Niki de Saint Phalle και από την παιχνιδιάρικη και αρτίστικη εποχή του ’60. Ριγέ τοπ, μίνι φορεματάκια και βραδινά με παγιέτες συνδυασμένα με γοβάκια με μπαρέτα και μπότες με κορδόνια δεσπόζουν στη διαφήμιση. Το θέμα της γυναικείας τέχνης έχει απασχολήσει διεθνώς πάρα πολλούς ειδήμονες καθώς πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις, κορυφαίες δημιουργοί στο πέρασμα των αιώνων καταδικάστηκαν στην αφάνεια λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων και της καταπάτησης των γυναικείων δικαιωμάτων της εποχής τους. Όπως φαίνεται πάντως ακόμα και σήμερα η γυναικεία τέχνη δεν προωθείται ισότιμα.