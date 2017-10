Βρετανική μπάντα γίνεται viral με το...Κοκοράκι ακαπέλα! Θα γελάσετε και θα τους λατρέψετε....

Όλοι θυμόμαστε το τραγούδι «Κοκοράκι» (Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι) το οποίο τραγουδούσαμε στα πρώτα σχολικά μας χρόνια. Πόσες φορές, άλλωστε, δεν είχαμε μπερδέψει τη σειρά των ζώων;

Το τραγούδι βγήκε εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στην Αγγλία.

Πρόσφατα, το βρετανικό group The King’s Singers τραγούδησε το «Κοκοράκι» ακαπέλα και το βίντεο που δημοσίευσαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Facebook έγινε viral. Όπως θα δείτε, αρκετοί Έλληνες σχολίασαν κάτω από το post γράφοντας τις δικές τους αναμνήσεις.

Για όσους δε γνωρίζουν, οι The King’s Singers είναι μια μπάντα που ιδρύθηκε το 1968 και τα μέλη της έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια των ετών. Το 2009 τιμήθηκαν με βραβείο Grammy για το καλύτερο crossover album, Simple Gifts και το 2012 στα ίδια μουσικά βραβεία στην κατηγορία καλύτερη ερμηνεία από χορωδία. Ένα χρόνο μετά οι The King’s Singers μπήκαν στο Gramophone Hall of Fame!

πηγη