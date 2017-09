ΛΟΝΔΙΝΟ, GQ MEN OF THE YEAR AWARDS: ΜΟΝΟΠΩΛΗΣΕ ΤΑ ΦΛΑΣ Η ΠΟΠΙ ΝΤΕΛΕΒΙΝ, ΔΕΙΤΕ ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Ανάστατη η λονδρέζικη Tate Modern το βράδυ της Τρίτης για μια από τις πιο λαμπερές τελετές του βρετανικού κοσμικού ημερολογίου, που συγκεντρώνει πάντα προσωπικότητες της μόδας και της τέχνης. Τα GQ Men of the Year Awards 2017, με κοινό 400 ατόμων ανέδειξαν διάσημους κυρίους που πρωταγωνίστησαν φέτος στην κατηγορία τους αλλά ασυζητητί η παρουσία που κέρδισε τα περισσότερα φλας ήταν της «αέρινης» Πόπι Ντελεβίν, διάσημου φωτομοντέλου και style icon, που φέτος συμμετείχε στην ταινία «Βασιλιάς Αρθρούρος».

ΠΟΠΙ ΝΤΕΛΕΒΙΝ

Ποιοι επικράτησαν όμως στις διακρίσεις; Εχουμε και λέμε: Stormzy-Solo Artist of the year, Τζάρεντ Λέτο -Actor of the Year, Σεργκέι Πολούνιν -Creative Maverick of the Year, Christofer Bailey (της Burberry) -Designer of the Year, Νικ Κέιβ & The bad seets-Βand of the Year, Τζέιμς Νόρτον -Breakthrough Actor of the Year, Ζαίν Μάλικ- Most Stylish Man, Λίαμ Γκάλαχερ- Rock& Roll Artist of the Year, Πελέ- Inspiration of the Year κ.α. Εννοείται πως στα βραβεία τιμήθηκαν κυρίως άγγλοι διεθνούς ακτινοβολίας. Στη λίστα των νικητών και ο ινδός δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ως σημαντικότερος πολιτικός.

STORMZY

ΤΖΑΡΕΝΤ ΛΕΤΟ

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΠΕΙΛΙ

ΛΙΑΜ ΓΚΑΛΑΧΕΡ

ΤΖΕΙΜΣ ΝΟΡΤΟΝ

ΝΙΚ ΚΕΙΒ- ΚΟΡΤΝΕΙ ΛΑΒ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Οι ηθοποιοί Νάταλι Ντόρμερ, Ρίτα Ορα, το μοντέλο Ζουρντάν Νταν, η τραγουδίστρια Κόρτνει Λαβ, o σεφ Γκόρντον Ράμσει και ο μύθος της μπάλας Πελέ ήταν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της προσοχής. Στη σκηνή τραγούδησε η Charlie XCX.

Τα βρετανικά media αποθέωσαν την εμφάνιση της λυγερής Πόπι Ντελεβίν με τουαλέτα γεμάτη διαφάνειες, μαύρα φρου-φρου και κεντημένα αστέρια του οίκου Reem Acra, αλλά κατά την άποψή μας η πανύψηλη βρετανίδα Εριν Ο Κόνορ, βετεράνος του μόντελινγκ έλαμψε με ασημένια περιβολή Emilia Wickstead. Ο Τζάρεντ Λέτο όπως πάντα με εκκεντρική ενδυμασία Gucci ήταν ο πιο εντυπωσιακός ανάμεσα στους κυρίους. Ο νικητής ηθοποιός Τζέιμς Νόρτον, το μοντέλο Τζακ Γκίνες και ο ισπανός ποδοσφαιριστής Εκτορ Μπλερίν γοήτευσαν με την ομορφιά και το ντύσιμό τους σε χαμηλότερους όμως τόνους.

ΖΟΥΡΝΤΑΝ ΝΤΑΝ

ΡΙΤΑ ΟΡΑ

ΝΑΤΑΛΙ ΝΤΟΡΜΕΡ

ΕΡΙΝ Ο ΚΟΝΟΡ

ΕΚΤΟΡ ΜΠΕΛΕΡΙΝ

CHARLIE XCX