Κλειστό σήμερα το Καζίνο του Ρίου

Αναστάτωση και πάλι στο καζίνο Ρίο, μετά την σημερινή κατάσχεση του αποθεματικού, που δεν επιτρέπει στην παρούσα φάση την λειτουργία του. Το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στους 250 εργαζόμενους της επιχείρησης.

Σε δήλωση του το μέλος του σωματείου των εργαζομένων Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες ποίοι ενδιαφέρονται μονό για «πάρτη» τους και ποίοι για τα συλλογικά συμφέροντα, ενημερώνω ότι το καζίνο κλείνει μετά από κατάσχεση του αναγκαίου για τη λειτουργία αποθεματικού.

Αποκλειστική ευθύνη έχει ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ Βασίλης Βασιλείου και οι κομματικοί του φίλοι. Η κατάσχεση έγινε όχι για οφειλόμενους μισθούς, άλλα για δικαστικές αποφάσεις φιλοδωρημάτων. «Καλοφάγωτα» εύχομαι.

save the date and the name να τα συζητάμε με τα παιδιά και τα εγγόνια μας όταν θα διηγούμαστε ιστορίες τύπου «μία φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα καζίνο με 250 εργαζομένους»

Και για να είμαι απολυτά καθαρός, η δέσμευση της εταιρείας για καταβολή 400.000€μέσα στον Αύγουστο, αμέσως μετά τις κινητοποιήσεις μας, τηρήθηκε μέχρι κεραίας!»