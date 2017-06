Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν η Φρόσω Κοντοθεόδωρου και ο Θανάσης Μπέλας

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν στις 10 Ιουνίου η Φρόσω Κοντοθεόδωρου του "Ομίλου Επιχειρήσεων Ιωάννη Κοντοθεόδωρου" και ο γιατρός - νεφρολόγος Θανάσης Μπέλας. Το ευτυχισμένο ζευγάρι δέχθηκε δεκάδες ευχές για τον ερχομό της δεύτερης κόρης τους, ενώ έχει ήδη μια κόρη την Ιωάννα που μόλις αποφοίτησε από το νηπιαγωγείο.

Η Φρόσω Κοντοθεόδωρου Μπέλα υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς της με ένα τρυφερό ποστ: "Welcome to the world baby princess" έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό της στο facebook μαζί με μια φωτoγραφία της νεογέννητης.