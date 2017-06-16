Στίβος: Πανέτοιμοι οι Αχαιοί αθλητές και αθλήτριες για νέες διακρίσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάτρας - Όλες οι συμμετοχές

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Κατερίνα Στεφανίδη: Στόχος το πανελλήνιο ρεκόρ στην Πάτρα
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
 

Μία ημέρα έχει απομείνει πριν από το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού της Πάτρας για το 2017, τη σημαντικότερη όσο και παλαιότερη αθλητική διοργάνωση στην Ελλάδα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών – Γυναικών, που θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αρκετοί Αχαιοί μετέχουν, με ελπίδες διάκρισης, στη διοργάνωση.

Αθλήτριες όπως η Κατερίνα Κυριακοπούλου της Παναχαϊκής και η Δέσποινα Μουρτά της Ολυμπιάδας συγκαταλέγονται στα φαβορί των αγωνισμάτων τους. Ακολουθεί η  λίστα με όλους τους Αχαιούς και τα αγωνίσματα στα οποία δηλώθηκαν να πάρουν μέρος.

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου προσκαλεί όλους τους Πατρινούς, και ειδικά στους οικογενειάρχες με τα παιδιά τους να παραστούν και να θαυμάσουν από κοντά τους κορυφαίους αθλητές της χώρας!

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

( Η πρώτη στήλη είναι η ατομική επίδοση και η δεύτερη η καλύτερη του 2017 )

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100Μ

ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.37 12.37

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.55  13.04

200Μ

ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.74 24.86

ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 25.11 25.11

400Μ

ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 54.28 54.28

ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 57.05 57.84

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 58.26 58.82

800Μ

ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997  ΚΟΥΡΟΣ 2:25.43  2:25.43

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ  1997 ΚΟΥΡΟΣ  2:27.44   2:27.44

1500Μ

ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. 5:05.70  5:05.70

5000Μ

ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ 1988 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16:54.93    18:05.97

100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1996 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ  14.64

400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 59.42    59.42

3000Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ  11:49.15

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ  1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   12:25.67

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.  1993 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ  1.84    1.80

ΝΤΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   1.74    1.74

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.01  5.74

ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. 5.96  5.66

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦ.-ΧΡΙΣ.Ι   1997 ΚΟΥΡΟΣ 5.52 5.52

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ.  1987  ΚΟΥΡΟΣ  12.86 12.09

ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 13.37  11.81

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ

ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   1996  ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ  1997    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999  ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998  ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΛΙΤΣΟΛΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ

ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ  1993 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   1997    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΛΙΤΣΟΛΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ  1996    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΔΡΕΣ

100M

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997  ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. 11.14 11.14

ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1997 ΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11.14    11.14

ΚΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΣΑΜΠ  1998 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ

200M

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 22.50 22.50

ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Ο ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 22.57 22.57

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 1999 ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 23.10 23.29

ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 23.73 23.73

ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 1992 ΑΧΑΙΑΣ 'Η ΓΑΛΗΝΗ' 26.85

400M

ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ  49.51   49.51

ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 49.00  50.56

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. 50.53  51.39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.1999 ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51.57  51.57

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΡΙΩΝ Π. 51.84  51.84

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦ.  1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 52.07

800M

ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣΟ ΑΙΓΙΕΥΣ 1:56.56 1:56.56

ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ   1:58.40 1:58.40

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ  1994 ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ  2:01.68

1500M

ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1999 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4:03.26    4:03.26

ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ  4:08.29  4:09.01

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4:01.61 4:14.07

5000M

ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 ΕΣΠΕΡΟΣ 2004  15:33.80 16:00.32

400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. 55.48  56.04

3000Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1998    ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ    9:45.51    10:09.00

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΦΙΛΑΙ ΜΕΛΙΝΤΙΑΝ  1995  ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ 'Η ΓΑΛΗΝΗ'  1.96

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18.48    17.95

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.41  13.92

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   48.53 47.70

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ    44.67  40.56

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ

ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1992    ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  1996 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  1986  ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998  ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  1992  ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  1974  ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1997   ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ

ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992    ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  1997    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  1998    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1998    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  1996    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986    ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1999    ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1998    ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992    ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974    ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1997    ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1991    ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Οι αγώνες διοργανώνονται από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  Β.Π. σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η είσοδος για τους θεατές είναι ελεύθερη

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Στίβος: Ο Φιλιππίδης "πέταξε" στην Πολωνία πριν

Μία ημέρα  πριν από το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού της Πάτρας για το 2017, τη σημαντικότερη όσο και παλαιότερη αθλητική διοργάνωση στην Ελλάδα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών – Γυναικών, που θα γίνει

στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας το Σάββατο και την Κυριακή 17 και 18 Ιουνίου.

 

Αρκετοί Αχαιοί μετέχουν, με ελπίδες διάκρισης, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών γυναικών που θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Αθλητές όπως η Κατερίνα Κυριακοπούλου της Παναχαϊκής και η Δέσποινα Μουρτά της Ολυμπιάδας συγκαταλέγονται στα φαβορί των αγωνισμάτων τους.

Ακολουθεί η  λίστα με όλους τους Αχαιούς και τα αγωνίσματα στα οποία δηλώθηκαν να πάρουν μέρος.

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου προσκαλεί όλους τους Πατρινούς, και ειδικά στους οικογενειάρχες με τα παιδιά τους να παραστούν και να θαυμάσουν από κοντά τους κορυφαίους αθλητές της χώρας!

 

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

( Η πρώτη στήλη είναι η ατομική επίδοση και η δεύτερη η καλλίτερη του 2017 )

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

100Μ

ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.37 12.37

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.55 13.04

200Μ

ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.74 24.86

ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 25.11    25.11

 

400Μ

ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 54.28 54.28

ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 57.05 57.84

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 58.26 58.82

800Μ

ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 2:25.43 2:25.43

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 2:27.44 2:27.44

1500Μ

ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5:05.70 5:05.70

5000Μ

ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ 1988 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ          16:54.93 18:05.97

100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1996 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 14.64

400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 59.42 59.42

3000Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ      11:49.15

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 12:25.67

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. 1993 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 1.84 1.80

ΝΤΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.74 1.74

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.01 5.74

ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ       1991 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5.96 5.66 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦ.-ΧΡΙΣ.Ι 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ"           5.52 5.52

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ.     1987 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ"          12.86 12.09

ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ        1991 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ         13.37 11.81

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ

ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ       1991 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΛΙΤΣΟΛΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ

ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΛΙΤΣΟΛΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΔΡΕΣ

100M

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ          11.14 11.14

ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11.14 11.14

ΚΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΣΑΜΠ 1998 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ

 

200M

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ           22.50 22.50

ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 22.57 22.57

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.   1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 23.10    23.29

ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 23.73 23.73

ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 1992 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ 'Η ΓΑΛΗΝΗ' 26.85

400M

ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 49.51 49.51

ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 49.00 50.56

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 50.53 51.39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.    1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51.57 51.57

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 51.84 51.84

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦ. 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ           52.07

800M

ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:56.56 1:56.56

ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 1:58.40 1:58.40

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:01.68

1500M

ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ  4:03.26 4:03.26

ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 4:08.29   4:09.01

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4:01.61 4:14.07

5000M

ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 15:33.80 16:00.32

400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 55.48 56.04

3000Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9:45.51 10:09.00

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΦΙΛΑΙ ΜΕΛΙΝΤΙΑΝ 1995 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ 'Η ΓΑΛΗΝΗ' 1.96

 

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                   1997     ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 18.48 17.95

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14.41 13.92

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48.53 47.70

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 44.67 40.56

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ

ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ     4Χ400Μ

ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1991 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

 

 

 

Οι αγώνες διοργανώνονται από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  Β.Π. σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η είσοδος για τους θεατές είναι ελεύθερη

 


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Τυπώθηκε: 16/06/2017 16:00

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