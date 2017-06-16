Στίβος: Πανέτοιμοι οι Αχαιοί αθλητές και αθλήτριες για νέες διακρίσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάτρας - Όλες οι συμμετοχές

Μία ημέρα έχει απομείνει πριν από το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού της Πάτρας για το 2017, τη σημαντικότερη όσο και παλαιότερη αθλητική διοργάνωση στην Ελλάδα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών – Γυναικών, που θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αρκετοί Αχαιοί μετέχουν, με ελπίδες διάκρισης, στη διοργάνωση.
Αθλήτριες όπως η Κατερίνα Κυριακοπούλου της Παναχαϊκής και η Δέσποινα Μουρτά της Ολυμπιάδας συγκαταλέγονται στα φαβορί των αγωνισμάτων τους. Ακολουθεί η λίστα με όλους τους Αχαιούς και τα αγωνίσματα στα οποία δηλώθηκαν να πάρουν μέρος.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου προσκαλεί όλους τους Πατρινούς, και ειδικά στους οικογενειάρχες με τα παιδιά τους να παραστούν και να θαυμάσουν από κοντά τους κορυφαίους αθλητές της χώρας!
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
( Η πρώτη στήλη είναι η ατομική επίδοση και η δεύτερη η καλύτερη του 2017 )
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100Μ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.37 12.37
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.55 13.04
200Μ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.74 24.86
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 25.11 25.11
400Μ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 54.28 54.28
ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 57.05 57.84
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 58.26 58.82
800Μ
ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΚΟΥΡΟΣ 2:25.43 2:25.43
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ 1997 ΚΟΥΡΟΣ 2:27.44 2:27.44
1500Μ
ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. 5:05.70 5:05.70
5000Μ
ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ 1988 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16:54.93 18:05.97
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1996 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 14.64
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 59.42 59.42
3000Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11:49.15
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 12:25.67
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. 1993 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 1.84 1.80
ΝΤΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.74 1.74
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.01 5.74
ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. 5.96 5.66
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦ.-ΧΡΙΣ.Ι 1997 ΚΟΥΡΟΣ 5.52 5.52
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ. 1987 ΚΟΥΡΟΣ 12.86 12.09
ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 13.37 11.81
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΙΤΣΟΛΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΙΤΣΟΛΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΔΡΕΣ
100M
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. 11.14 11.14
ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11.14 11.14
ΚΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΣΑΜΠ 1998 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ
200M
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 22.50 22.50
ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Ο ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 22.57 22.57
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 1999 ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 23.10 23.29
ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 23.73 23.73
ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 1992 ΑΧΑΙΑΣ 'Η ΓΑΛΗΝΗ' 26.85
400M
ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 49.51 49.51
ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 49.00 50.56
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. 50.53 51.39
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.1999 ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51.57 51.57
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΡΙΩΝ Π. 51.84 51.84
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦ. 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 52.07
800M
ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣΟ ΑΙΓΙΕΥΣ 1:56.56 1:56.56
ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 1:58.40 1:58.40
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:01.68
1500M
ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4:03.26 4:03.26
ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 4:08.29 4:09.01
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4:01.61 4:14.07
5000M
ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 15:33.80 16:00.32
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. 55.48 56.04
3000Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9:45.51 10:09.00
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΦΙΛΑΙ ΜΕΛΙΝΤΙΑΝ 1995 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ 'Η ΓΑΛΗΝΗ' 1.96
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18.48 17.95
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.41 13.92
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 48.53 47.70
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 44.67 40.56
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ
ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ
ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1991 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Οι αγώνες διοργανώνονται από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η είσοδος για τους θεατές είναι ελεύθερη
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Στίβος: Ο Φιλιππίδης "πέταξε" στην Πολωνία πριν
Μία ημέρα πριν από το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού της Πάτρας για το 2017, τη σημαντικότερη όσο και παλαιότερη αθλητική διοργάνωση στην Ελλάδα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών – Γυναικών, που θα γίνει
στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας το Σάββατο και την Κυριακή 17 και 18 Ιουνίου.
Αρκετοί Αχαιοί μετέχουν, με ελπίδες διάκρισης, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών γυναικών που θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
Αθλητές όπως η Κατερίνα Κυριακοπούλου της Παναχαϊκής και η Δέσποινα Μουρτά της Ολυμπιάδας συγκαταλέγονται στα φαβορί των αγωνισμάτων τους.
Ακολουθεί η λίστα με όλους τους Αχαιούς και τα αγωνίσματα στα οποία δηλώθηκαν να πάρουν μέρος.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου προσκαλεί όλους τους Πατρινούς, και ειδικά στους οικογενειάρχες με τα παιδιά τους να παραστούν και να θαυμάσουν από κοντά τους κορυφαίους αθλητές της χώρας!
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
( Η πρώτη στήλη είναι η ατομική επίδοση και η δεύτερη η καλλίτερη του 2017 )
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100Μ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.37 12.37
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.55 13.04
200Μ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.74 24.86
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 25.11 25.11
400Μ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 54.28 54.28
ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 57.05 57.84
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 58.26 58.82
800Μ
ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 2:25.43 2:25.43
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 2:27.44 2:27.44
1500Μ
ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5:05.70 5:05.70
5000Μ
ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ 1988 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16:54.93 18:05.97
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1996 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 14.64
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 59.42 59.42
3000Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11:49.15
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 12:25.67
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. 1993 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 1.84 1.80
ΝΤΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.74 1.74
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.01 5.74
ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5.96 5.66 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦ.-ΧΡΙΣ.Ι 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 5.52 5.52
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ. 1987 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 12.86 12.09
ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 13.37 11.81
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΙΤΣΟΛΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΙΤΣΟΛΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΔΡΕΣ
100M
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.14 11.14
ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11.14 11.14
ΚΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΣΑΜΠ 1998 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ
200M
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.50 22.50
ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 22.57 22.57
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 23.10 23.29
ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 23.73 23.73
ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 1992 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ 'Η ΓΑΛΗΝΗ' 26.85
400M
ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 49.51 49.51
ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 49.00 50.56
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 50.53 51.39
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51.57 51.57
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 51.84 51.84
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦ. 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 52.07
800M
ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:56.56 1:56.56
ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 1:58.40 1:58.40
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:01.68
1500M
ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:03.26 4:03.26
ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 4:08.29 4:09.01
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4:01.61 4:14.07
5000M
ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 15:33.80 16:00.32
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 55.48 56.04
3000Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9:45.51 10:09.00
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΦΙΛΑΙ ΜΕΛΙΝΤΙΑΝ 1995 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ 'Η ΓΑΛΗΝΗ' 1.96
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 18.48 17.95
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14.41 13.92
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48.53 47.70
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 44.67 40.56
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ
ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ
ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1991 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Οι αγώνες διοργανώνονται από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η είσοδος για τους θεατές είναι ελεύθερη