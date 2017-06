Ανδρέας Αθανασόπουλος: Ο νέος μάνατζερ της χρονιάς, στο τιμόνι μεγάλης εταιρείας - Η σχέση με την Πάτρα

Δύσκολες αποφάσεις, πολλές ώρες εργασίας, επιμονή και υπομονή, πολύ διάβασμα, αυτοσαρκασμός και αίσθηση του χιούμορ με τους συνεργάτες κάποιες στιγμές της ημέρας. Με αυτά τα λόγια περιέγραψε τι σημαίνει να είναι σήμερα μάνατζερ της χρονιάς στην Ελλάδα ένας άνθρωπος 50+ χρονών Ανδρέας Αθανασόπουλος νέος Μάνατζερ της χρονιάς( Manager of the Year) - ενός θεσμού πλέον της ΕΕΔΕ, καθώς κλείνει 15 χρόνια - που βρίσκεται στο τιμόνι της Dixons South East Europe ΑΕBE Κωτσόβολος), με την ιδιότητα του αντιπροέδρου και διευθύνοντος σύμβουλος της εταιρίας.

Έχοντας καταφέρει με επιτυχία - κάτι που δεν συναντάται ιδιαίτερα συχνά - να εφαρμόσει στην πράξη από τις διευθυντικές θέσεις που βρέθηκε όσα σπούδασε αλλά και όσα δίδαξε και διδάσκει στους φοιτητές του ως καθηγητής (είναι επισκέπτης καθηγητής και μέλος του Advisory Board του Nottingham Business School) ο Ανδρέας Αθανασόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά τι σημαίνει να είσαι μάνατζερ την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα: «Δύσκολες αποφάσεις γιατί οι αποφάσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Το αποτέλεσμα φαίνεται άμεσα και είτε βελτιώνει λίγο τα πράγματα ή τα χειροτερεύει πάρα πολύ. Πολλές ώρες εργασίας γιατί η κρίση έχει οδηγήσει όλους πίσω σε βασικές αξίες και επίσης έχει αναδείξει τη σημασία της λεπτομέρειας, διότι οι λεπτομέρειες κάνουν τις μεγάλες διαφορές. Υπομονή για τους μετασχηματισμούς που παίρνουν χρόνο και επιμονή για αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια των μετασχηματισμών. Πολύ διάβασμα, διότι το διάβασμα μας ανοίγει ορίζοντες και μας δείχνει διαρκώς πόσα λίγα ξέρουμε και πόσα έχουμε να μάθουμε».

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος που ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 στη Μεγάλη Βρετανία ως καθηγητής επιχειρησιακής έρευνας και στρατηγικής στο Warwick Business School, επιστρέφοντας το 1996 στην Ελλάδα. δεν παρέλειψε να τονίσει την σημασία της ομαδικότητας αλλά και της επιβράβευσης πρώτα από το καταναλωτικό κοινό:

«Στο πρόσωπό μου βραβεύονται οι σχεδόν 2.200 εργαζόμενοι και 2,5 εκατομμύρια πελάτες μας που με την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά μας οδηγούν σε επιτυχίες, αλλά και μεγάλες ευθύνες. Επιβραβεύονται και οι Έλληνες μάνατζερ μιας και είμαι ο πρώτος Έλληνας που έχει την ευθύνη της εταιρίας από την εξαγορά της πριν 15 χρόνια. Με την διάκριση αυτή έμμεσα, γίνεται μνεία και στον κλάδο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα που αποτελεί μία από τις πλέον συμπιεσμένες πλευρές της επιχειρηματικής δράσης της χώρας μέσα στην κρίση. Ένας κλάδος που τα δεκαδικά στοιχεία των αριθμών πολλές φορές ξεχωρίζουν αυτούς που επιβιώνουν από αυτούς που αποχωρούν από την ενεργό δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έχοντας περάσει από θέσεις ευθύνης για 15 χρόνια και μάλιστα σε διαφορετικούς τομείς τραπεζικών εργασιών (στο χώρο της λιανικής τραπεζικής και του μάρκετινγκ, έχοντας υπό την εποπτεία του μεγάλες ομάδες και έργα σε διάφορες αγορές της Ευρώπης), στις 3 από τις 4 σήμερα συστημικές τράπεζες, Εθνική, Πειραιώς και Eurobank, με την συσσωρευμένη του εμπειρία ο κ. Αθανασόπουλος κατάφερε σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης ένα επίτευγμα που λίγοι ίσως πίστευαν ότι μπορεί να επιτευχθεί. Από το 2013 έως σήμερα, η Κωτσόβολος κατάφερε να περάσει σε πλήρη κερδοφορία, να διευρύνει τα μερίδιά της σε μία πολύ ανταγωνιστική αγορά μέσω ενός ανασχεδιασμού και επενδύσεων σε όλες τις βασικές λειτουργίες της αλλά και δημιουργίας πολλών νέων θέσεων εργασίας, 400 περίπου στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας της κρίσης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη του κ. Αθανασόπουλου για την φυγή στελεχών από την Ελλάδα. «Πολλοί φωνάζουν ότι αποχωρούν στελέχη από την Ελλάδα και πάνε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ευλογία διότι σημαίνει ότι είμαστε εξαγώγιμο προϊόν. Το ερώτημα είναι αν σε κάθε έναν που εξάγεται κάπου στο εξωτερικό εμφανίζονται 2 και 3 νέοι καλύτεροι. Το Ελληνικό μάνατζμεντ του 2017 θα πρέπει να αποτελεί μία σταθερά για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, για το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, αλλά και για πολλές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Το Ελληνικό μάνατζμεντ είναι από τους πλέον φορολογούμενους κλάδους της χώρας διότι διάγει μία επικίνδυνη εργασία αλλά καταβάλει και τρομακτική φορολογία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε εκδήλωση βράβευσης οι προσωπικές αναφορές των διακριθέντων έχουν πάντα την σημασία τους και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Δείχνουν την πορεία προς την κορυφή και «διδάσκουν» τους νεότερους. «Θα μου επιτρέψετε μία μικρή προσωπική αναφορά με κάποια σημασία», είπε ο κ. Αθανασόπουλος. «Παιδί των κάτω Πατησίων με καταγωγή από την ορεινή και άγονη Αρκαδία και με πολλές ώρες εργασίας στην οικοδομή. Μεγάλη τύχη στις σπουδές μου να καθίσω σε θρανία με σπουδαίους δασκάλους στην Πάτρα και στην Μ. Βρετανία. Τρεις καριέρες: καθηγητής στο εξωτερικό, στέλεχος στις τράπεζες, τώρα στην λιανική. Πολλοί ρωτούν για τις διαφορές. Η διάθεση για ανακάλυψη των προβλημάτων που έχουν κυρίως κοινή βάση παντού και η επικράτηση του υπέρτατου αγαθού που είναι η κοινή λογική, με δυσκολεύει να βρω ιδιαίτερες διαφορές. Κάποιος πρώην βραβευμένος σε αυτό τον θεσμό μου είχε πει κάποια φορά ότι αν είσαι καλός στην δουλειά σου είσαι καλός όπου και να πας ότι και να κάνεις. Αρα μάλλον είχε δίκιο ο Απόστολος ο Ταμβακάκης (διακρίθηκε το 2010 με το ίδιο βραβείο ως διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας».

Ο κ. Αθανασόπουλος έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Statistics and Operational Research από το Πανεπιστήμιο του Essex και τίτλο PhD in Operational Research από το Warwick Business School.

AΠΕ-ΜΠΕ