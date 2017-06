Πάτρα: Το σαββατοκύριακο στο παλαιό Πτωχοκομείο το Summer Art Yet Fun Market - Όλοι οι συμμετέχοντες

Η Art Yet Fun μετά την μεγάλη ανταπόκριση από χειροτέχνες και κοινό που γνώρισε η οργάνωση της Ανοιξιάτικης γιορτής χειροτεχνών στην Αγορά Αργύρη στην οδό Αγίου Ανδρέου, στην Πάτρα τον περασμένο Μάρτιο, έρχεται με μία νέα καλοκαιρινή αυτή τη φορά, γιορτή εκτός κέντρου της πόλης και σε ανοικτό χώρο, για 1η φορά.

Το Summer Art Yet Fun Market διοργανώνεται αυτό το Σάββατο και την Κυριακή, 10 και 11 Ιουνίου 2017, από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, στον υπαίθριο χώρο του Royal Theater, στο Παλαιό Πτωχοκομείο της Ακτής Δυμαίων καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο χώρο που ξεκινά από τη δεξιά πλευρά του κεντρικού κτιρίου φθάνοντας στην πίσω αυλή, γύρω από το εκκλησάκι και τα πλατάνια, καλύπτοντας έναν όμορφο χώρο, σαν γειτονιά.

Στη καλοκαιρινή αυτή Γιορτή Χειροτεχνών της Art Yet Fun όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, το κοινό της Πάτρας θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά μια πολύ μεγάλη ποικιλία αποκλειστικά χειροποίητων ειδών από πολύ ταλαντούχους δημιουργούς. Είδη δώρων, διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα, ρούχα, εσπαντρίγιες, καπέλα, σαγιονάρες, χειροποίητα μαγιό, τσάντες, καλλυντικά, σαπούνια, κούκλες, παιχνίδια, καραμέλες, κοσμήματα, κατασκευές, ευφάνταστα αξεσουάρ, πολλές φρέσκες ιδέες αλλά και αποκλειστική, πρώτη παρουσίαση χειροτεχνημάτων στο κοινό.

Στο Summer Art Yet Fun Market συμμετέχουν 60 εκθέτες από την Πάτρα και γενικότερα την Αχαΐα, τους γύρω νομούς και την Αθήνα. Όλοι χειροτέχνες και όλοι μοναδικοί, ιδιαίτεροι, πρωτότυποι και με τόνους από μεράκι!

Στον νεοδημιουργηθέντα εξωτερικό χώρο του Royal Theater λειτουργεί καφετέρια, BBQ, παιδότοπος ενώ το εκκλησάκι, τα πλατάνια, η δεσπόζουσα πέτρα του επιβλητικού κτηρίου και το γκαζόν συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για οικογενειακή εξόρμηση, για βόλτα με τη παρέα και διασκέδαση μαζί με αγορές. Διατίθεται ένα τεράστιο πάρκινγκ ενώ ο χώρος είναι προσβάσιμος και με το αστικό λεωφορείο νο 5.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου Summer Art Yet Fun Market θα υπάρξουν σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, με εξαιρετικό ενδιαφέρον και για κάθε γούστο.

Για τους ενήλικες

Η Ζαχαρούλα Ξυπολιά (Βιολόγος) θα μας παρουσιάσει τον τρόπο παρασκευής της κρέμας προσώπου τύπου Γαληνού ή αλλιώς cold cream. Η κρέμα Γαληνού είναι μια ενυδατική κρέμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κρέμα προσώπου, σώματος ή και για ντεμακιγιάζ! Πρόκειται για την πρώτη κρέμα στην ιστορία της κοσμετολογίας, που παρασκευάσθηκε από τον γιατρό Γαληνό το 150 μ.Χ.

Ελεύθερη παρακολούθηση: Σάββατο 18:00 – 19.00

To Marble Patras - Ο κόσμος της χάντρας, παρουσιάζει: "Do it yourself... ή αλλιώς φτιάχτο μόνος σου! Νέα τάση που όλοι λίγο πολύ ακολουθούμε. Εμείς θα σας δείξουμε εύκολες τεχνικές και τρόπους ώστε να διακοσμήσετε μόνοι σας τα δερμάτινα σανδάλια σας θέλοντας έτσι να υποδεχτούμε ένα μαγευτικό και πολύχρωμο καλοκαίρι."

Ελεύθερη παρακολούθηση: Σάββατο 19:00 – 20.00

Η Αναστασία Κασσιάδη απο το Πάρτυ -Καλλιτεχνικό Εργαστήρι μας παρουσιάζει ένα νέο υλικό: τον εξελιγμένης φόρμουλας, πολύ ελαφρύ πηλό που όταν στεγνώνει παίρνει το σχήμα που θέλουμε, δεν κολλάει στα χέρια, με βελούδινη υφή, ένα ευκολοδούλευτο υλικό. Διακοσμούμε γυάλινο μπουκάλι με δύο διακοσμητικά στοιχεία. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης oil color, wallpaper, πολλαπλές πατίνες, pan pastel.

Μετά την παρουσίαση το μπουκάλι θα δοθεί δώρο στο κοινό παρακολούθησης με κλήρωση.

Ελεύθερη παρακολούθηση Κυριακή: 12:30 – 13.30

Η Άμπη Παναγιωτοπούλου από το Restauro θα είναι μαζί μας για να μας παρουσιάσει διακοσμητικές τεχνικές με τα αγαπημένα χρώματα κιμωλίας Chalk paints της Annie’s Sloan ώστε να μεταμορφώσουμε μόνοι μας με στυλ, εύκολα και θεαματικά, έπιπλα, αντικείμενα, επιφάνειες, υφάσματα και οτιδήποτε θέλουμε να αλλάξει χρώμα!

Ελεύθερη παρακολούθηση: Κυριακή 18:00 – 19.00

Για τους μικρούς μας φίλους: Κατασκευές, παιχνίδι και δώρα!

H Βάσια Ζησιμοπούλου (Δασκάλα Χορού) και η Χρυσόθεμις Μιτάκη (Εκπαιδευτικός – Εικαστικός) σας προσκαλούν να περάσετε μαζί τους ένα δημιουργικό διήμερο!

Το Σάββατο κατασκευάζουμε όμορφα κολιέ και στεφανάκια για τα μαλλιά μας και την Κυριακή δημιουργούμε λαμπερά βραχιόλια και μαγικά ραβδιά! Θα μάθουμε κατόπιν τα βασικά βήματα του μαγεμένου μας χορού ώστε να χορέψουμε πολύ φορώντας τα στεφανάκια και δίνοντας ρυθμό με τα ραβδάκια μας! Στο τέλος όλα τα παιδιά θα πάρουν μαζί τους τις κατασκευές που δημιούργησαν.

Κόστος συμμετοχής 2€ ανά ημέρα - Κατόπιν κράτησης θέσης στο τηλ. 6983 254484 Ηλικίες παιδιών από 5 - 8 ετών

Σάββατο 12:00 – 13.00 /Κυριακή 17:00 – 18.00

Η Αρίστη Μπελαβγένη (Διακοσμήτρια) με αρωγό της την «ΡΟΔΕΑ» κατασκήνωση, ετοιμάζει ένα έξτρα γεμάτο καλλιτεχνικό Σαββατοκύριακο για τα παιδιά με καλοκαιρινές κατασκευές και πολύ φαντασία, παιχνίδι, έκφραση και δημιουργία!

Παρακολούθηση δωρεάν, δήλωση συμμετοχής στο 6945 213563. Για ηλικίες 5+

Σάββατο 13.00 – 14.00 /Κυριακή 11.30 – 12.30

Περί χορού: "Εμμέλεια" Χορός και πάθος στη γιορτή μας με παρουσίαση Αργεντίνικου τάνγκο απο τις χορευτικές ομάδες Amigos Del Tango και TangoDeseos Patras

Κυριακή 19:00.

Επιπλέον, τα ζαχαροπλαστεία Caravel, μετέχουν στο Summer Art Yet Fun Market για να γλυκάνουν το μάρκετ και τους επισκέπτες.

Στην διάρκεια του Summer Art Yet Fun Market θα παρουσιαστεί σε χειροτέχνες και κοινό το ArtYetFun.com, το ολοκαίνουργιο e-shop της Art Yet Fun το οποίο φιλοδοξεί να ενώσει την χειροτεχνική κοινότητα κάτω από μια ηλεκτρονική διεύθυνση! Τη παρουσίαση θα κάνει η δημιουργός εταιρία του ArtYetFun.com, η BitMyJob, σε ειδικό περίπτερο.

Ώρες λειτουργίας του Summer Art Yet Fun Market – 10 & 11 Ιουνίου, στον Υπαίθριο Πολυχώρο του Royal, 11.00-21.00. Είσοδος ελεύθερη.

Διοργάνωση: Art Yet Fun (Artyetfun.com) – [email protected]

Φωτογράφηση /Video : Make No Noize

Με την χορηγική υποστήριξη των: Dur / Marble Πάτρας / Restauro

Mεταξύ των υποστηρικτών επικοινωνίας είναι και το Ionian Channel.

Συμμετέχουν οι:

Ματίνα Τζούβαλη- Κεραμικά

Βικτωρία Αγγελοπούλου- Εικαστικό Κόσμημα

Ονείρων Κόσμημα – Κόσμημα/Ημιπολύτιμοι

Madknot_handmade – Πλεκτές δημιουργίες/ μαγιό

Ακριβή Μαγκάκη- Κατασκευές πάρτυ, πινιάτας/ felting

Άννα Παπαθανασοπούλου- Τσάντες/ Τεχνική πλεξίματος

Χρυσή Βασιλεία- Κόσμημα/Αξεσουάρ

Pilofori - Χειροποίητο κόσμημα

Kazel- Κόσμημα/ Ορείχαλκος

Billy Παπαδοπούλου- Διακοσμητικά/Πηλός

Handmade by St – Kόσμημα/Ημιπολύτιμοι

Artmixer Gsand –Ρολόι/Φωτιστικά

2designjewellery.com/ Κοσμήματα από Ξύλο

Έν οίκω φαντασία- Διακοσμητικά /Ντεκουπάζ

Angel's Net - Χειροποίητες Δημιουργίες/ Πλεκτά

Vetro- Γυάλινα Παπιγιόν™/Lifestyle Αξεσουάρ

Sofisofi- Πίνακες/Ντεκουπάζ

Φωτεινή Μπαλοπούλου- Τσάντα/ Πλεκτή

M&N Handmade Creations-Κόσμημα

Fred Handicrafts-Κόσμημα/Διακοσμητικά

Alchimia- Φυσικά προϊόντα περιποίησης

ΣΥΡΜΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ- Κόσμημα

MODA EL- Παιδικά μαγιό/Σαγιονάρα/Αξεσουάρ

Το γατί, το πουλί και το ψάρι/ Διακοσμητικά/Κοσμήματα

Handmade by georgia dourou- Τσάντα/Υφασμα/Χειροποίητη στάμπα

Downtoearth-eco Friendly Fashion-Amalia P-Τσάντα/Υφασμα

Frosted Ladies- Κόσμημα/ημιπολύτιμοι/ Swarovski

Vento Evento- Διακοσμητικά/Αξεσουάρ

Μια Μαρία με Μεράκι- Papier mache κοσμήματα

ZoozooCrochet – Ζουζουνοπλεξίματα/ Πλεκτά

Μισυρλού - χειροποίητα σαπούνια και καλλυντικά. Misyrlou soap shop

Καραμελόκοσμος- Ζαχαρωτά

Μαρία Κεπενού- Μαρμελάδες/Γλυκά κουταλιού/Λικέρ

ΕρωΚέρι-Κέρινες δημιουργίες

Kbird-Καπέλα

2design and other-Tαπετσαρία/ ύφασμα,/έπιπλο/φωτιστικό

CraftAddicts- Διακοσμητικά-κόσμημα/Βάπτιση

Handmade for you- Κόσμημα/Διακοσμητικά/Θαλασσόξυλο

Αγάπης όνειρα Βάφτιση-γάμος/Είδη Δώρων

Αγγελική Ζησιμοπούλου- Αξεσουάρ

Pearl & Ribbon / Πέρλα & Κορδέλα- Δημιουργίες/Αξεσουάρ

LaMart- Χειροποίητες Κατασκευές- Kούκλα / Αξεσουάρ/Mandala

Γιαννοπούλου Κατερίνα- Ζωγραφική/Διακοσμητικά/Μπλούζες

Handmade by Aristi-Κούκλες/ Δώρα

TWINS ART- Κόσμημα/Αξεσουάρ

Σπείρα Χειροποίητο Κόσμημα- Κοσμήματα απο ανακυκλώσιμα υλικά/Κάψουλες καφέ

Μέλεα- Χειροποίητο Σαπούνι

Lamp Ori Dori –Φωτιστικά Origami /absorber filter/ laser cutter

Pathos Handmade Cosmetics- Χειροποίητα Φυτικά Καλλυντικά

Fo-yio Microart- Εικαστικό κόσμημα/Κατασκευές/ Ανακυκλωμένα Υλικά

Eva Art & Jewels – Κόσμημα/ Τσάντα Κουρελού

Metalarchon – Κόσμημα/ Μέταλλο/ Ημιπολύτιμοι

Bugada Fashion - Espadrilles ζωγραφισμένες στο χέρι

Embroitree- Kόσμημα/ Κεντημένο

Tamata Jewels και Gogo Krimpa- Κόσμημα/Τσάντα

Mktouch- Κόσμημα/Αξεσουάρ/Καπέλο

Andronikis Art- Εκκκλησιαστική Εικόνα/ Ντεκουπάζ/Mixed τεχνικές

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ Βιβλιοπωλείο- Φιγούρες Καραγκιόζη.