Η Νικόλ Κίντμαν σ' ένα μήνα κλείνει τα 50 -Αγνώριστη ως πανκ στο νέο φιλμ του Γ. Λάνθιμου

Έντονη παρουσία έχει στο 70ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών που ξεκίνησε στις 17/5/2017, η σούπερ σταρ Νικόλ Κίντμαν.

Η διάσημη και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός που σ’ ένα μήνα γίνεται 50 χρονών, παίζει σε δύο ταινίες που μετέχουν στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα των Καννών, το «The Killing of a Sacred Deer» του Γιώργου Λάνθιμου που θα προβληθεί τη Δευτέρα 22/5 και το «The Beguiled» της Σοφία Κόπολα (θα το δούμε τον Ιούλιο στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή της UIP), επίσης στον δεύτερο κύκλο του «Top of the Lake» σε σκηνοθεσία της Νεοζηλανδής Τζέιν Κάμπιον και στο «How to Talk to Girls in Parties» του σκηνοθέτη του τολμηρού «Shortbus», Τζον Κάμερον Μίτσελ, που θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού.

Έτσι είναι λογικό, η αιθέρια και αλαβάστρινη Νικόλ Κίντμαν ν’ αποτελεί την αδιαμφισβήτητη σταρ του 70ού επετειακού Φεστιβάλ των Καννών, όπως έγραψε και το flix.gr.

Με το «How to Talk to Girls in Parties», o Μίτσελ επιστρέφει στο σινεμά μετά το «Rabbit Hole» (που σηματοδότησε την πρώτη του συνεργασία με την Nικόλ Κίντμαν, χαρίζοντάς της μάλιστα και υποψηφιότητα για το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου). Για τις ανάγκες του φιλμ διασκεύασε το ομώνυμο διήγημα του Νιλ Γκέιμαν για δύο αγόρια – τινέιτζερ στη δεκαετία του ’70 που ανακαλύπτουν πως η υπόθεση «κορίτσια» είναι πιο δύσκολη απ' ότι φαντάζονται.

Η Κίντμαν στην ταινία συμπρωταγωνιστεί με την Ελ Φάνινγκ και τον Άλεξ Σαρπ και εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστη ως πανκ!

Στο «How to Talk to Girls at Parties», η Κίντμαν υποδύεται μια εκκεντρική επιχειρηματία από το χώρο της μόδας και της μουσικής, η οποία παίρνει υπό την προστασία της ένα μυστηριώδες εξωγήινο κορίτσι (Ελ Φάνινγκ) που διασχίζει τον γαλαξία αλλά αποκόβεται από τους συνταξιδιώτες της και προσγειώνεται σε ένα προάστιο του Λονδίνου.

Η επίσημη σύνοψη των Καννών περιγράφει την ταινία ως μια ιστορία για τη γέννηση της πανκ, τον ενθουσιασμό του πρώτου έρωτα και το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος: το πώς να μιλάς στο κορίτσια στα πάρτι.

To 70ο Φεστιβάλ Καννών θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαΐου.