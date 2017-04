Αρωματικές προκλήσεις από το CELESTE!

Μύρισε άνοιξη στο αρωματοπωλείο CELESTE στην οδό Πατρέως 41 με νέες "αρωματισμένες" αφίξεις!

ΤΥΠΟΥ Mimosa & Cardamom Cologne - JO MALONE

Ένα πέπλο μελίρρυτης χρυσής μιμόζας επιπλέει πάνω από την πικάντικη αίσθηση που αναδύει το φρεσκοαλεσμένο κάρδαμο .Εκεί συναντά την κρεμώδη τόνκα ,το απαλό σανταλόξυλο υφασμένα με τριαντάφυλλο Δαμασκού που μόλις άνθισε την αυγή.Ζεστό,αιθέριο,μαγευτικό!

Νοτα κορυφής :καρδαμο . Μεσαία νότα:μιμόζα . Νότα βάσης :σπόροι Τόνκα

ΤΥΠΟΥ ARMANI CODE PROFUMO - GIORGIO ARMANI

Armani code profumo: the new intensity by Giorgio Armani.

H πιο θερμή και αισθησιακή μορφή αποπλάνησης για τους άνδρες. Γοητευτικό, δυναμικό και φλογερό με την κλασική βάση του Code, που περιλαμβάνει κόκκους τόνγκα, να έχει διευρυνθεί με την προσθήκη μιας αισθησιακής ξυλώδους συμφωνίας άμβρας και νότες από “καμένο” ξύλο στύρακα. Οι απαλές νότες δέρματος του αποστάγματος στύρακα λιώνουν αποκαλύπτοντας μια ιδέα γλυκιάς πραλίνας. Η ένωση με την επιδερμίδα είναι μοναδική. Δελεάζει…

Κυκλοφόρησε το έτος 2016.

Οι νότες κορυφής είναι πράσινο μανταρίνι, Πράσινο Μήλο και Κάρδαμο, οι μεσαίες νότες είναι άνθη πορτοκαλιάς, Λεβάντα και μοσχοκάρυδο,οι νότες της βάσης είναι σπόρος Τόνκα, Κεχριμπάρι και δέρμα

ΤΥΠΟΥ Tobacco Vanille Tom Ford

Ο Tom Ford δημιούργησε μια από τις καλύτερες ανδρικές κολώνιες, εμπνευσμένος από μια αγγλική ανδρική λέσχη. Πρόκειται για ένα θερμό άρωμα με τη μυρωδιά του καπνού να συνοδεύεται από μια κρεμώδη και απαλή εσανς βανίλιας, σαν να βυθίζεσαι σε φρέσκο κι αρωματικό καπνό πίπας. Εκλεπτυσμένο, αρρενωπό , αποπνέει μια πολυτελή και σχεδόν μεθυστική αίσθηση.

κυκλοφόρησε το έτος 2007. Οι νότες κορυφής είναι φύλλο ταμπάκο και νότες μπαχαρικών, οι μεσαίες νότες είναι σπόρος Τόνκα, άνθη ταμπάκου, Βανίλια και Κακάο, οι νότες της βάσης είναι αποξηραμένα φρούτα και νότες ξύλων.