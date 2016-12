Θα διοργανωθούν 2 τελετές για τον Τζορτζ Μάικλ - Η νεκροψία δεν έχει δώσει απαντήσεις, αναφέρει το BBC

Δύο κηδείες θα γίνουν για τον Βρετανό ποπ σταρ George Michael με το νέο έτος, επιτρέποντας σε φίλους, στην οικογένεια του καλλιτέχνη και φυσικά στους αναρίθμητους fan να τιμήσουν τη μνήμη του.

Σε αναλυτικό ρεπορτάζ του σάιτ της Mirror, αναφέρεται ότι ο George Michael βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Goring-on-Thames, στο Oxfordshire, στην νοτιοανατολική Αγγλία από τον σύντροφό του Fadi Fawaz όταν πήγε να τον ξυπνήσει το πρωί των Χριστουγέννων, την περασμένη Κυριακή.

Αναφορικά με τις κηδείες, θα γίνει μία πιο στενή όπου θα παραστούν τα μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή και φίλοι του και άλλη μία πιο ανοικτή για τους φίλους και θαυμαστές. Ο Sir Elton John, ο οποίος ήδη τραγουδώντας σε συναυλία στο Λας Βέγκας ερμήνευσε κομμάτι του Μάικλ με δάκρυα στα μάτια, αναμένεται σύμφωνα με την Mirror και το σάιτ mirror.co.uk., να τραγουδήσει το hit κομμάτι του Τζορτζ Μάικλ του 1991 «Don't Let The Sun Go Down On Me». Το ίδιο κομμάτι είπε ο Sir Elton John στη συναυλία του στο Vegas. Ο George Michael θα θαφτεί δίπλα στη μητέρα του Lesley στο νεκροταφείο Highgate Cemetery του Λονδίνου.

“Η αγάπη του George για τη μητέρα του παρέμεινε πολύ δυνατή ως το τέλος και πάντα έλπιζε αν θα ήταν δυνατόν να ξαναβρεθεί μαζί της», ανέφερε μία πηγή στην εφημερίδα The Sun.

Στο μεταξύ ετοιμάζεται και μία μεγάλη συναυλία - tribute για να τιμηθεί η μνήμη και κληρονομιά του George Michael που θα περιλαμβάνει ονόματα όπως των Sir Elton John, Sir Bob Geldof, Andrew Ridgeley από τους Wham, Mariah Carey, Aretha Franklin, Kate Moss, κ.α.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα γίνουν οι τελετές για τον Τζορτζ Μάικλ.

Ακόμα αποκαλύφθηκε πως το μεγάλο όνειρο του εκλιπόντος καλλιτέχνη ήταν να αποκτούσε ένα παιδί καθώς είχε ως πρότυπο την οικογένεια του φίλου του Έλτον Τζον, ο οποίος έχει αποκτήσει δύο γιους με τον σύντροφό του μέσω παρένθετης μητέρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η «Daily Star», ο τραγουδιστής ένιωθε ότι δεν ήταν πλήρης και πως αυτό που του έλειπε περισσότερο ήταν ένα παιδί. Όπως έλεγε σε κοντινούς του φίλους, το να γίνει πατέρας ήταν ο μεγαλύτερος πόθος του και μάλιστα συνέχεια έλεγε πόσο θα ήθελε να ζούσε και η μητέρα του ώστε να την κάνει γιαγιά.

*Τέλος όπως μεταδίδει το BBC, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν πως η νεκροψία του George Michael δεν έχει δώσει "απαντήσεις" για το θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές αρχές που έχουν αναλάβει τη νεκροψία, υπάρχει ανάγκη για τη διεξαγωγή νέων ελέγχων ώστε να υπάρξει τελικό πόρισμα για την αιτία θανάτου του 53χρονου τραγουδιστή.

