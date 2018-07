Προβολές Θερινού Κινηματογράφου

Το πρόγραμμα προβολών στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο, από την Πέμπτη 26 Ιουλίου έως και την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 είναι το εξής.

Από την Πέμπτη 26/7 έως και την Κυριακή 29/7 θα συνεχιστεί στις 22.20 η προβολή του μιούζικαλ «Mamma Mia! Here we go again» σε σκηνοθεσία Ολ Πάρκερ που εισέπραξε θετικές κριτικές ενώ στη χώρα μας το πρώτο τετραήμερο προβολής του (19-22/7) έκοψε σχεδόν 70.000 εισιτήρια. Στην προβολή των 20.40 έως και την Κυριακή θα παίζεται η παιδική animation ταινία «Ξενοδοχείο για τέρατα 3: Ώρα για διακοπές» όπου στην Ελληνική μεταγλώττιση ακούγεται ο Αιγιώτης ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου.

Διάρκεια: 98 λεπτά

Περίληψη

Στο Ξενοδοχείο Για Τέρατα 3: Ώρα Για Διακοπές της Sony Pictures Animation, η αγαπημένη μας οικογένεια πάει ταξίδι με ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο για τέρατα. Έτσι ο Ντρακ θα κάνει κι αυτός μια φορά διακοπές, αντί να φροντίζει τις διακοπές όλων των άλλων στο ξενοδοχείο. Όλοι περνούν υπέροχα παίρνοντας μέρος στις δραστηριότητες που προσφέρονται στο πλοίο, όπως βόλεϊ για τέρατα, εξωτικές εξορμήσεις και φεγγαρο-θεραπεία.

Οι ονειρεμένες διακοπές όμως μετατρέπονται σε εφιάλτη όταν η Μέιβις αντιλαμβάνεται πως ο Ντρακ έχει ερωτευτεί τη μυστηριώδη καπετάνιο, την Έρικα, η οποία κρύβει ένα επικίνδυνο μυστικό που θα μπορούσε να καταστρέψει όλα, μα όλα τα τέρατα.

«ΜΑΜΑ ΜΙΑ! HERE WE GO AGAIN»

Σκηνοθεσία: Ολ Πάρκερ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σέιφριντ, Κριστίν Μπαράνσκι, Ντόμινικ Κούπερ, Τζούλι Γουόλτερς, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Άντι Γκαρσία, Σερ, Μέριλ Στριπ.

Διάρκεια: 115 λεπτά

Περίληψη

Δέκα χρόνια μετά την παγκόσμια εισπρακτική επιτυχία Mamma Mia! που ξεπέρασε τα 600 εκατομμύρια δολάρια, βρισκόμαστε ξανά στο νησί Καλοκαίρι, με τη Σόφι (Αμάντα Σέιφριντ), την κόρη της Ντόνα (Μέριλ Στριπ), να αναλαμβάνει να δώσει νέα πνοή στο ξενοδοχείο και οι θρυλικές «Dynamos» μάς ταξιδεύουν σε παρόν και παρελθόν μέσα από τα πολυαγαπημένα τραγούδια των ΑΒΒΑ!

Aπό τη Δευτέρα 30/7 έως και την Τετάρτη 1/8/2018 στις 22.00 θα προβληθεί η περιπέτεια «Μια Αμερικάνικη ληστεία - American Animals», παραγωγής του 2018 και διάρκειας 116 λεπτών.

Σκηνοθεσία Μπαρτ Λέιτον, με τους: Μπάρι Κέγκαν, Μπλέικ Τζένερ, Ίβαν Πίτερς, Αν Ντάουντ.

Το 2004 στο Λέξινγκτον του Κεντάκι τέσσερις φοιτητές σχεδιάζουν την παράτολμη κλοπή ενός σπάνιου βιβλίου, το οποίο φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του τοπικού πανεπιστημίου.

Το φιλμ είχε κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα.

Διάρκεια 116 λεπτά. Διανομή από την Seven Films.

Από την Πέμπτη 2/8 έως και την Κυριακή 5/8/2018 στις 22:00 θα προβληθεί η Γαλλική διασκεδαστική κομεντί «Έτσι είναι η ζωή» που τα έχει πάει αρκετά καλά εισπρακτικά στη χώρα μας. Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Νακάς, Ερίκ Τολεντανό.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ζιλ Λελούς, Ζαν Πολ Ρουβ, Βενσάν Μακέν, Ζαν-Πιέρ Μπακρί.

Διάρκεια: 117 λεπτά

Περίληψη

O Μαξ ασχολείται με την τροφοδοσία εδώ και 30 χρόνια. Έχει οργανώσει εκατοντάδες πάρτι στη ζωή του. Σήμερα, έχει αναλάβει έναν πανέμορφο γάμο, ακόμη έναν, σε ένα αρχοντικό του 17ου αιώνα, μεταξύ του Πιέρ και της Ελένα. Ως συνήθως, ο Μαξ έχει συντονίσει τα πάντα: έχει προσλάβει μία στρατιά σερβιτόρων και σεφ, έχει προτείνει φωτογράφο στο ζευγάρι, έχει κλείσει την ορχήστρα, έχει κανονίσει τον ανθοστολισμό. Με λίγα λόγια, υπάρχουν όλα τα συστατικά για να είναι επιτυχημένο το μυστήριο… Σύντομα, όμως, οι ισορροπίες θα διαταραχθούν, και κάθε στιγμή ευτυχίας, θα μετατραπεί σε χαοτική καταστροφή.

Στις ταινίες προσεχώς του σινε-Κάστρο στο Ρίο είναι το «Βιβλιοπωλείο της κυρίας Γκριν» σε σκηνοθεσία: Ιζαμπέλ Κοϊξέ που προβλήθηκε για μία μόνο εβδομάδα στα Odeon Veso Mare, έως και την Τετάρτη 25/7.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Έμιλι Μόρτιμερ, Μπιλ Νάι, Πατρίσια Κλάρκσον.

Διάρκεια: 113 λεπτά

Είδος ταινίας: κοινωνικοδραματική.

Περίληψη

Αγγλία 1959. Μια νεαρή γυναίκα αποφασίζει, παρά την αντίθεση των κατοίκων, να ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Μια απόφασή που θα εξελιχθεί σε πολιτικό ναρκοπέδιο, με τους περισσότερους να βλέπουν στο πρόσωπό της έναν ανεπιθύμητο εχθρό. Εκθέτοντας τους κατοίκους σε ριζοσπαστικά αριστουργήματα της εποχής, όπως η «Λολίτα» του Ναμπόκοφ και το «Φαρενάιτ 451» του Ρέι Μπράντμπερι, προετοιμάζει το έδαφος της αφύπνισης για τη συντηρητική αυτή πόλη. Βασισμένο στο best-seller της Πενέλοπε Φιτζέραλντ.

Για το πρόγραμμα του σινε-Κάστρο μπορείτε να επισκέπτεστε την διεύθυνση www.cinekastro.wordpress.com.

Το τηλ. στο θερινό σινεμά Κάστρο είναι το 2610 994 765.