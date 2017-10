Οι Souljazz Orchestra από την Οτάβα live

Οι Souljazz Orchestra επιστρέφουν στην Ελλάδα για τέσσερεις εμφανίσεις. Μάλιστα στο πρόγραμμα τους περιλαμβάνεται και η Πάτρα όπου θα εμφανιστούν live στις 22 Οκτωβρίου 2017 στην «Γιάφκα» στην οδό Κανάρη κάτω από τα Ψηλαλώνια.

Η διοργανώτρια εταιρεία Love Light Productions ανακοίνωσε την επιστροφή στην Ελλάδα των soul, jazz, afro, latin, Caribbean The Souljazz Orchestra, με αφορμή τη κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, με τίτλο "Under Burning Skies".

Αρχικά θα παίξουν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 στο Principal Club Theater στη Θεσσαλονίκη με τιμές εισιτηρίων: 15€ (περιορισμένη προπώληση), 18€ (υπόλοιπη προπώληση) και 20€ (ταμείο) και στη συνέχεια την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 στο Lab Art στον Βόλο και το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 στο Κύτταρο Live στην Αθήνα με Opening act τους Afrodyssey Orchestra (GR).

Για την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2017 όπως προείπαμε, θα έρθουν στο μπαρ Γιάφκα στην Πάτρα.

Έχοντας κάνει τη πρώτη τους εμφάνιση στην Καναδική σκηνή, πάνω στην αλλαγή της χιλιετίας, οι Souljazz Orchestra ποτέ δεν σταμάτησαν να πιέζουν τα όρια του προσωπικού τους ήχου, που αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα από soul, jazz, afro, latin και Caribbean ήχους, εκτελεσμένο από μεγαλοπρεπή πνευστά, σκονισμένα vintage πληκτροφόρα και ένα οπλοστάσιο κρουστών, ικανών να προκαλέσουν σεισμικές δονήσεις.

Η πολυπολιτισμική κολεκτίβα, επανήλθε δισκογραφικά στο προσκήνιο με την κυκλοφορία του "Resistance" το Φθινόπωρο του 2015, που ήρθε να συνεχίσει τη συνεργασία του σχήματος με τη Βρετανική Strut Records.

"Προσεγγίσαμε αυτό το album με καθαρά και φρέσκα αυτιά" εξηγεί ο βασικός συνθέτης του σχήματος Pierre Chretien. "Στόχος μας ήταν να χτίσουμε τη καινούρια μας δημιουργία πάνω στον ήχο και το κεντρικό μήνυμα του σχήματος, οπότε αυτό που έκανα ήταν να εισάγω κάποιες από τις Γαλλικές επιρροές της Καραϊβικής, όπως και κάποιες Γαλλόφωνες Δυτικοαφρικανικές, τις οποίες αγαπούσα από την πρώτη μου νιότη." Τελικά το νέο album συμπεριλαμβάνει όντως φρέσκα χορευτικά στοιχεία από coupe-decale, zouk, and ndombolo που έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη πλούσια μουσική παλέτα από afro, soul και jazz ηχοχρώματα.

Σε συνέχεια των προηγουμένων δισκογραφικών κυκλοφοριών τους, οι Souljazz Orchestra επιτυγχάνουν για άλλη μια φορά τη συγγραφή δυνατών στίχων, που δένουν απόλυτα με τη ψυχή της μουσικής τους, και παραδίδουν καυστική κοινωνική κριτική, συνδυασμένη με μηνύματα ελπίδας. Ηχογραφημένο με τις παραδοσιακές αναλογικές τεχνικές που το σχήμα πάντα χρησιμοποιεί, το "Resistance" αποτελεί μια ηχηρή μουσική δήλωση, έναν τεράστιο εορτασμό για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθρώπινη χειραφέτηση.

Συμπληρώνοντας επισήμως το 13ο έτος ύπαρξής τους, οι Souljazz Orchestra συνεχίζουν την εντυπωσιακή πορεία τους, γεμάτη από αξιομνημόνευτες δισκογραφικές κυκλοφορίες. Έχοντας ως δισκογραφική στέγη την Do Right! από το Τορόντο, κυκλοφόρησαν τα "Freedom No Go Die" (2006, συμπεριλαμβάνει το single "Mista President") και “Manifesto” (2008) ανεβάζοντας τον πήχη πολύ ψηλά, για να συνεχίσουν τελικά με τρία albums μέσω της Strut Records, τα εντυπωσιακά "Rising Sun" (2010), “Solidarity” (2012) και "Inner Fire" (2014), που εν καιρώ αναγνωρίστηκαν ως κυκλοφορίες-σταθμοί, έκαστη στο μουσικό είδος που εκπροσωπεί, οδηγώντας τη μπάντα στην υποψηφιότητα για σωρεία βραβείων Juno, στον Καναδά.

Στο μεταξύ, η πολυετής παρουσία των Souljazz Orchestra σε μουσικές σκηνές ανά την υφήλιο, χάρη στην ακούραστη διάθεσή τους για ασταμάτητες περιοδείες, έχει προσδώσει στο σχήμα το φήμη του θρυλικού live act, φέρνοντας τις ζωντανές εμφανίσεις τους στο σημείο να χαρακτηριστούν εκστατικές, γεμάτες παλλόμενες συνθέσεις και εκρηκτικούς αυτοσχεδιασμούς. Μέχρι τώρα, το σεξτέτο από την Ottawa είχε την τύχη να προσφέρει την εμπειρία του live show του σε παραπάνω από 25 χώρες σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου, μοιραζόμενο τη σκηνή με τιτάνες όπως οι Stevie Wonder, Bob Dylan και Demi Kuti, μη δείχνοντας καμία διάθεση να μετριάσει αυτή την προσπάθεια σε κάτι λιγότερο από τα ήδη κεκτημένα.

"Όταν είσαι τόσο παθιασμένος με τη μουσική δεν είναι κάτι που μπορείς να αρχίζεις και να σταματάς σαν να μπορούσες να γυρίσεις έναν διακόπτη. Οι Souljazz είναι κάτι παραπάνω από απλά μια μπάντα για εμάς. Είναι ένας τρόπος ζωής" έχει πει ο σαξοφωνίστας Ray Murray.

The Souljazz Orchestra: www.souljazzorchestra.com | www.facebook.com/souljazzorchestra