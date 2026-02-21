Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
The Best Carnival 2026
Το κέντρο της Πάτρας «ζεσταίνεται» για τ...

Το κέντρο της Πάτρας «ζεσταίνεται» για τη νυχτερινή ποδαράτη- Στις θέσεις τους τα πληρώματα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Σε έντονους καρναβαλικούς ρυθμούς κινείται από νωρίς το κέντρο της Πάτρας, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για τη μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση

THE BEST CARNIVAL 2026
Μουσικές ξεχύνονται στους κεντρικούς δρόμους, παρέες με ευφάνταστες στολές φωτογραφίζονται και ο παλμός ανεβαίνει όσο πλησιάζει η ώρα της εκκίνησης. Καταστήματα και καφέ γεμίζουν, ενώ μικροί και μεγάλοι δίνουν ήδη το δικό τους χρώμα στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Την ίδια ώρα, σιγά σιγά τα πληρώματα του Πατρινού Καρναβάλιού 2026 Πατρινό Καρναβάλι παίρνουν θέσεις στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, οργανώνονται και ετοιμάζονται να παρελάσουν, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά τη νυχτερινή ποδαράτη σε ένα μεγάλο, ανοιχτό πάρτι στους δρόμους της πόλης. 

 

Στη θέση τους και τα άρματα

#tags Πατρινό Καρναβάλι 2026 Πάτρα-Δυτική Ελλάδα