Το κέντρο της Πάτρας «ζεσταίνεται» για τη νυχτερινή ποδαράτη- Στις θέσεις τους τα πληρώματα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Μουσικές ξεχύνονται στους κεντρικούς δρόμους, παρέες με ευφάνταστες στολές φωτογραφίζονται και ο παλμός ανεβαίνει όσο πλησιάζει η ώρα της εκκίνησης. Καταστήματα και καφέ γεμίζουν, ενώ μικροί και μεγάλοι δίνουν ήδη το δικό τους χρώμα στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Την ίδια ώρα, σιγά σιγά τα πληρώματα του Πατρινού Καρναβάλιού 2026 Πατρινό Καρναβάλι παίρνουν θέσεις στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, οργανώνονται και ετοιμάζονται να παρελάσουν, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά τη νυχτερινή ποδαράτη σε ένα μεγάλο, ανοιχτό πάρτι στους δρόμους της πόλης.