"Παρέα" με τον Γιώργο Κουβαρά, τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού και καρναβαλιστές από την Πάτρα

Λίγες ώρες πριν ξημερώσει η Κυριακή της Αποκριάς, η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά στήνει το πιο κεφάτο αποκριάτικο πάρτι της χρονιάς! Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 22:00, ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και ασταμάτητο κέφι, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΡΤ.

Ο Τόνι Σφήνος ανεβάζει τη θερμοκρασία με ένα εκρηκτικό μουσικό πρόγραμμα και αγαπημένες επιτυχίες από τα ’60s, τα ’70s και τα ’80s μέχρι σήμερα, με τον μοναδικό, χαρακτηριστικό του ήχο και το ανεπανάληπτο στυλ του. Στη σκηνή της #Παρέας, η δυναμική Ίντρα Κέιν και η εκρηκτική Νίνα Μαζάνη φέρνουν τη δική τους ενέργεια, χαρίζοντας δυνατές ερμηνείες και αποκριάτικη διάθεση στα ύψη. Μαζί τους η Antonella και οι μουσικοί του Τόνυ Σφήνου υπόσχονται ένα show που δεν χάνεται!

Καλεσμένοι του Γιώργου Κουβαρά, η Αλεξάνδρα Γαϊτατζή, Φανή Γεωργακοπούλου, Παναγιώτης Κουντουράς, Έλενα Κρεμλίδου, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Σοφία Κωνσταντινίδου, Έλβη Μιχαηλίδου, Στέφανος Μουαγκιέ, Θάνος Μπίρκος και Ευαγγελία Τσιορλίδα. Και φυσικά, καρναβαλιστές από την Πάτρα μαζί με τη Βασίλισσα του Καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, βάζουν το δικό τους χρώμα σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και χαμόγελα.

Το Σάββατο στις 22:00, η #Παρέα γιορτάζει τις Απόκριες όπως τους αξίζει — με μουσική, χορό και ατελείωτο κέφι!

Το φωτογραφικό υλικό της εκπομπής