Πάτρα: Απαγορεύσεις στάθμευσης και διακοπές κυκλοφορίας σήμερα στο κέντρο για τη Νυχτερινή παρέλαση

Σε ισχύ βρίσκονται από σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Πάτρας, στο πλαίσιο της νυχτερινής ποδαράτης παρέλασης του Πατρινού Καρναβάλι 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Απαγόρευση στάθμευσης από τις 11:00

Από τις 11:00 το πρωί απαγορεύεται η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ των οποίων:

Η οδός Κορίνθου (από Βορείου Ηπείρου έως Φαβιέρου)

Η πλατεία Γεωργίου Α΄ (άνω μέρος)

Οι οδοί Φαβιέρου, Μουρούζη και Νόρμαν

Οι οδοί Γ. Ολυμπίου, Σμύρνης, Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου, Σκαγιοπουλείου, Δημ. Υψηλάντου, Καποδιστρίου, Ιεροθέου και Σωσιπάτρου

Οι οδοί Κορυτσάς, Μαξίμου και Καλαμογδάρτη

Η οδός Παπαφλέσσα (από Ακτή Δυμαίων έως Ναυαρίνου)

Η οδός Κολοκοτρώνη (από Κανακάρη έως Αγίου Ανδρέου)

Η οδός Κοραή (από Μαιζώνος έως Κορίνθου)

Διακοπές κυκλοφορίας από τις 15:30

Από τις 15:30 και σταδιακά, θα διακοπεί η κυκλοφορία σε όλους τους παραπάνω δρόμους, καθώς και:

Στην οδό Μαιζώνος, από Καρόλου έως Αράτου

Στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Κανακάρη, με εκτροπή της κυκλοφορίας προς τη Μίνι Περιμετρική

Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος των εκδηλώσεων, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της νυχτερινής παρέλασης και την προστασία των χιλιάδων καρναβαλιστών και επισκεπτών.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από το κέντρο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.