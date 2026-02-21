Πατρινό Καρναβάλι 2026: Όλα έτοιμα για την αποψινή νυχτερινή καρναβαλική νύχτα- Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων

Λίγες ώρες απομένουν πλέον για τη μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Σαββάτου, μία από τις πιο εντυπωσιακές και μαζικές εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, που αναμένεται να μετατρέψει το κέντρο της Πάτρας σε ένα απέραντο σκηνικό κεφιού, χρωμάτων και μουσικής.

Η πόλη έχει ήδη μπει σε έντονους καρναβαλικούς ρυθμούς, με τα πληρώματα να ολοκληρώνουν τις τελευταίες προετοιμασίες, τα κοστούμια να είναι έτοιμα και τη διάθεση να βρίσκεται στα ύψη. Η νυχτερινή ποδαράτη του Σαββάτου αποτελεί παραδοσιακά μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές του θεσμού, καθώς χιλιάδες καρναβαλιστές παρελαύνουν πεζοί, δημιουργώντας ένα ζωντανό ποτάμι ενέργειας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Τα πληρώματα συγκεντρώνονται στα προκαθορισμένα σημεία εκκίνησης και θα ακολουθήσουν τη διαδρομή στο ιστορικό κέντρο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε χιλιάδες θεατές που αναμένεται να κατακλύσουν την Πάτρα.