Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ξεσηκωτική μουσική στη Νυχτερινή Ποδαράτη – Οι DJs που δίνουν τον ρυθμό στους δρόμους της Πάτρας

Η νύχτα της Πάτρας γεμίζει ήχους και ρυθμούς για τη Νυχτερινή Ποδαράτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Το κέντρο της πόλης θα πλημμυρίσει από πάνω από 50.000 καρναβαλιστές που θα συντονιστούν στους ξέφρενους ήχους της καρναβαλικής μουσικής, ενώ χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες θα παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό θέαμα.

Υπεύθυνη για τη μουσική εμπειρία είναι η εκλεκτή ομάδα DJs που θα δώσει τον ρυθμό σε όλη τη διαδρομή: Στέλιος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Γιώργος Λιακόπουλος, Παναγιώτης Μουζάκης και Κωνσταντίνος.

Με το κέφι να χτυπάει κόκκινο, η Νυχτερινή Ποδαράτη υπόσχεται ένα αξέχαστο ξεκίνημα για το διήμερο κορύφωσης του Καρναβαλιού, όπου χορός, διασκέδαση και φαντασία θα κατακλύσουν την καρναβαλική πρωτεύουσα.