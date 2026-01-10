Σοφία Στεφανοπούλου: Μιλά στο The Best Magazine για το επιτυχημένο μοντέλο του "My Way"

Οι εξωτερικοί παράγοντες και η αναγκαία ευελιξία

Όπως αναφέρει η κ. Στεφανοπούλου, ο τουρισμός επηρεάζεται άμεσα από εξωτερικούς παράγοντες, όπως γεωπολιτικά γεγονότα, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες και φυσικές καταστροφές. Αυτό καθιστά απαραίτητη την ευελιξία και την ικανότητα προσαρμογής. Στον καθημερινό σχεδιασμό, για παράδειγμα, τίποτα δεν θεω ρείται δεδομένο σε αυτό τον χώρο. Τα απρόοπτα απαιτούν ψυχραιμία και γρήγορη ανάλυση του προβλήματος για τον εντοπισμό της καλύτερης λύσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Στεφανοπούλου υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία του Plan B, που πολλές φορές αποδεικνύεται σωτήριο σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η ομάδα πίσω από την επιτυχία

Μία από τις βασικές αρχές που ξεχωρίζει η ιδιοκτήτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του My Way είναι η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Όπως υπογραμμίζει, όταν δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και ομαδικότητας με τους συνεργάτες, μπορούν να επιτευχθούν οι πλέον φιλόδοξοι στόχοι. Η ίδια πιστεύει ακράδαντα ότι η επιτυχία μιας ξενοδοχειακής μονάδας βασίζεται όχι μόνο στην αισθητική και τις υποδομές, αλλά κυρίως στην ομάδα που την στηρίζει.

Πολύτιμες δεξιότητες ζωής

Σε σχέση με τους νέους και την επιχειρηματικότητα, η έναρξη μιας δικής τους επιχείρησης προσφέρει πολύτιμες δεξιότητες ζωής. Οι νέοι μαθαίνουν να διαχειρίζονται προβλήματα, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, επικοινωνία, ομαδική εργασία, ηγεσία, και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο και τα χρήματα. Επιπλέον, η δυνατότητα να αποκτούν δικό τους εισόδημα από νωρίς ενισχύει την οικονομική ανεξαρτησία και την υπευθυνότητα, ενώ η εμπειρία της δημιουργίας μιας επιχείρησης χτίζει αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις. Η προσωπική ικανοποίηση που προσφέρει η ενασχόληση με κάτι που αγαπά κανείς ενισχύει την κινητήρια δύναμη για επιτυχία και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση στον κλάδο.

Το επιχειρείν ως ευκαιρία για κοινωνική προσφορά

Η Σοφία Στεφανοπούλου πιστεύει ότι το επιχειρείν, ειδικά στον τουριστικό κλάδο, αποτελεί μια ευκαιρία να συνδυάσει κανείς την αγάπη για δημιουργία με την κοινωνική προσφορά. Μέσα από το My Way, η ίδια κατάφερε να δημιουργήσει όχι μόνο έναν χώρο φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών, αλλά και ένα περιβάλλον που ενισχύει την τοπική οικονομία, προσφέρει θέσεις εργασίας και δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας και εξέλιξης για τους ανθρώπους της ομάδας της. Στο κέντρο της φιλοσοφίας του My Way βρίσκεται η ιδέα ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς ή κέρδη, αλλά στη δυνατότητα μιας επιχείρησης να εμπνέει, να δημιουργεί και να προσφέρει. Κάθε λεπτομέρεια, από την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση έως το προσωπικό και το μενού, αποδεικνύει αυτή την προσέγγιση: ότι η επιτυχία στον τουρισμό απαιτεί συνδυασμό οράματος, επιμονής, προνοητικότητας και επένδυσης στον ανθρώπινο παράγοντα.

Μια εμπειρία υψηλής αισθητικής, άνεσης και εξατομικευμένων υπηρεσιών

Το My Way δεν είναι απλά ένα ξενοδοχείο. Είναι μια ζεστή κοιτίδα φιλοξενίας και δημιουργίας. Από το πρώ το βήμα στους κοινόχρηστους χώρους μέχρι τη διαμονή στα πολυτελή δωμάτια, οι επισκέπτες βιώνουν μια εμπειρία που συνδυάζει υψηλή αισθητική, άνεση και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Το Roof Garden και το Samar Bar Restaurant, με τη θέα στον Πατραϊκό, αποτελούν τον ιδανικό χώρο για να απολαύσει κανείς δημιουργικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας που συνδυάζουν παράδοση και καινοτομία. Οι πρώτες ύλες επιλέγονται με προσοχή και κάθε πιάτο προσεγγίζεται με σύγχρονες τεχνικές, διασφαλίζοντας ότι οι γευστικές εμπειρίες καλύπτουν κάθε προτίμηση και διατροφική ανάγκη. Η πολυτέλεια και η προσοχή στη λεπτομέρεια συνεχίζονται σε κάθε χώρο του ξενοδοχείου. Το προσωπικό εκπαιδεύεται και καθοδηγείται με στόχο να προσφέρει εξαιρετική εξυπηρέτηση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα φιλικότητας. Τα γεύματα, οι υπηρεσίες και οι εκ δηλώσεις που φιλοξενεί το My Way έχουν αφήσει μέχρι σήμερα εξαιρετικές εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ότι η φιλοσοφία της Σοφίας Στεφανοπούλου για δημιουργία, προσφορά και ποιοτική εμπειρία λειτουργεί άριστα στην πράξη. Τελικά, το My Way δεν είναι μόνο ένα ξενοδοχείο, είναι μια εμπειρία, ένα μέρος όπου κάθε επισκέπτης αισθάνεται ξεχωριστός, και όπου κάθε συνεργάτης βρίσκει χώρο για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Στο My Way, η φιλοξενία μεταμορφώνεται σε τέχνη, η διαμονή σε απόλαυση, και η εμπειρία σε μνήμη που μένει για πάντα.



