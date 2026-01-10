Σοφία Στεφανοπούλου: Μιλά στο The Best Magazine για το επιτυχημένο μοντέλο του "My Way"

"Μια επιτυχημένη επιχείρηση, ικανοποιεί τα μέλη της, προσφέρει ποιότητα και αξιοπιστία στους πελάτες της και συμβάλλει στην ανάπτυξη της πόλης"
Υπάρχουν κάποια μέρη που δεν τα επιλέγεις απλώς για να μείνεις ή για να δειπνήσεις, τα επιλέγεις για να νιώσεις. Το My Way, χτισμένο πάνω στην φωτεινή παραλιακή γραμμή της Πάτρας, είναι ένα από αυτά τα ξενοδοχεία που δεν χρειάζονται συστάσεις. Αρκεί να ανέβεις στο roof garden για να καταλάβεις. Εκεί, όπου ο ουρανός χαμηλώνει, η θάλασσα ανοίγει μπροστά σου σαν ζωντανός πίνακας ζωγραφικής και το ηλιοβασίλεμα γίνεται τελετουργία, η εμπειρία της φιλοξενίας αποκτά άλλη διάσταση.
Στο εμβληματικό αυτό σημείο του ξενοδοχείου, στο Samar Roof Garden, το μυαλό ηρεμεί και οι αισθήσεις ξυπνούν. H μεσογειακή κουζίνα με δημιουργικά πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες συνοδεύει την εμπειρία, ενώ κάθε λεπτομέρεια, από τη διακόσμηση μέχρι την εξυπηρέτηση, προσκαλεί τον επισκέπτη να ζήσει μια μοναδική στιγμή στην καρδιά της πόλης.
Λέξη- κλειδί, η δημιουργία
Η Σοφία Στεφανοπούλου, η γυναίκα πίσω από το όραμα του My Way, έχει δημιουργήσει έναν χώρο που μοιάζει φτιαγμένος για όσους αναζητούν ομορφιά, ατμόσφαιρα και εκείνες τις λεπτομέρειες που μένουν στη μνήμη, πολύ πέρα από μια απλή επίσκεψη. Συνιδιοκτήτρια του My Way, η κα. Στεφανοπούλου εξηγεί ότι η ενασχόλησή της με τον ξενοδοχειακό κλάδο ήταν μια φυσική συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης στις επιχειρήσεις. Ως παιδί οικογένειας που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, βρέθηκε από νωρίς σε περιβάλλον, όπου η δημιουργία και η διαχείριση αποτελούσαν καθημερινότητα. Ωστόσο, η απόφασή της να ακολουθήσει τον ξενοδοχειακό δρόμο δεν ήταν τυχαία. Όπως σημειώνει, το μεγαλύτερο κίνητρο ήταν η πρόκληση να χτίσει κάτι από το μηδέν και να δει το όραμά της να γίνεται πραγματικότητα. Η ίδια αναφέρει ότι η λέξη-κλειδί στην πορεία της ήταν η «δημιουργία». Στο My Way τα πάντα δημιουργούν έναν χώρο που προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες, θέσεις εργασίας, ευκαιρίες εξέλιξης και συνεργασίες. Δημιουργούν δεσμούς εμπιστοσύνης και ανάπτυξη, ενώ παράλληλα προσφέρουν στον συνεργάτη, στον πελάτη, στον συμπολίτη και στην ίδια την πόλη. Η έννοια της επιτυχίας, όπως τονίζει η Σοφία Στεφανοπούλου, δεν περιορίζεται μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα. Για εκείνη, μια επιτυχημένη επιχείρηση ικανοποιεί τα μέλη της, προσφέρει ποιότητα και αξιοπιστία στους πελάτες και συμβάλλει στην οικονομία και ανάπτυξη της πόλης.
Η ιδιαιτερότητα του τουριστικού κλάδου Στον τουριστικό κλάδο, όπως εξηγεί, η επιχειρηματικότητα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από άλλους τομείς. Το τουριστικό προϊόν αποτελείται κυρίως από υπηρεσίες και εμπειρίες. Από το κατάλυμα, τη φιλοξενία και τη μεταφορά, έως την ατμόσφαιρα και την τοποθεσία... Η επιτυχία εξαρτάται από τον συντονισμό όλων αυτών των στοιχείων, ενώ η ποιότητα και η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών είναι καθοριστικής σημασίας. Παράλληλα, η ζήτηση στον τουρισμό παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις ανάλογα με την εποχή, γεγονός που επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την απασχόληση και τη βιωσιμότητά τους.
Η ανθρώπινη διάσταση καθορίζει την επιτυχία
Η Σοφία Στεφανοπούλου τονίζει ότι η ανθρώπινη διάσταση είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία στον ξενοδοχειακό χώρο. Η προσωπική επαφή, η φιλοξενία και η ικανότητα του προσωπικού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών είναι κρίσιμες παράμετροι. Επιπλέον, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνδέονται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του τόπου στον οποίο λειτουργούν. Το φυσικό περιβάλλον, η πολιτιστική κληρονομιά και η τοπική κουλτούρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του προϊόντος που προσφέρουν. Για τον λόγο αυτό, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλά επιθυμητές. Είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση και επιτυχία τους.
Οι εξωτερικοί παράγοντες και η αναγκαία ευελιξία
Όπως αναφέρει η κ. Στεφανοπούλου, ο τουρισμός επηρεάζεται άμεσα από εξωτερικούς παράγοντες, όπως γεωπολιτικά γεγονότα, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες και φυσικές καταστροφές. Αυτό καθιστά απαραίτητη την ευελιξία και την ικανότητα προσαρμογής. Στον καθημερινό σχεδιασμό, για παράδειγμα, τίποτα δεν θεω ρείται δεδομένο σε αυτό τον χώρο. Τα απρόοπτα απαιτούν ψυχραιμία και γρήγορη ανάλυση του προβλήματος για τον εντοπισμό της καλύτερης λύσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Στεφανοπούλου υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία του Plan B, που πολλές φορές αποδεικνύεται σωτήριο σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
Η ομάδα πίσω από την επιτυχία
Μία από τις βασικές αρχές που ξεχωρίζει η ιδιοκτήτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του My Way είναι η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Όπως υπογραμμίζει, όταν δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και ομαδικότητας με τους συνεργάτες, μπορούν να επιτευχθούν οι πλέον φιλόδοξοι στόχοι. Η ίδια πιστεύει ακράδαντα ότι η επιτυχία μιας ξενοδοχειακής μονάδας βασίζεται όχι μόνο στην αισθητική και τις υποδομές, αλλά κυρίως στην ομάδα που την στηρίζει.
Πολύτιμες δεξιότητες ζωής
Σε σχέση με τους νέους και την επιχειρηματικότητα, η έναρξη μιας δικής τους επιχείρησης προσφέρει πολύτιμες δεξιότητες ζωής. Οι νέοι μαθαίνουν να διαχειρίζονται προβλήματα, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, επικοινωνία, ομαδική εργασία, ηγεσία, και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο και τα χρήματα. Επιπλέον, η δυνατότητα να αποκτούν δικό τους εισόδημα από νωρίς ενισχύει την οικονομική ανεξαρτησία και την υπευθυνότητα, ενώ η εμπειρία της δημιουργίας μιας επιχείρησης χτίζει αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις. Η προσωπική ικανοποίηση που προσφέρει η ενασχόληση με κάτι που αγαπά κανείς ενισχύει την κινητήρια δύναμη για επιτυχία και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση στον κλάδο.
Το επιχειρείν ως ευκαιρία για κοινωνική προσφορά
Η Σοφία Στεφανοπούλου πιστεύει ότι το επιχειρείν, ειδικά στον τουριστικό κλάδο, αποτελεί μια ευκαιρία να συνδυάσει κανείς την αγάπη για δημιουργία με την κοινωνική προσφορά. Μέσα από το My Way, η ίδια κατάφερε να δημιουργήσει όχι μόνο έναν χώρο φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών, αλλά και ένα περιβάλλον που ενισχύει την τοπική οικονομία, προσφέρει θέσεις εργασίας και δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας και εξέλιξης για τους ανθρώπους της ομάδας της. Στο κέντρο της φιλοσοφίας του My Way βρίσκεται η ιδέα ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς ή κέρδη, αλλά στη δυνατότητα μιας επιχείρησης να εμπνέει, να δημιουργεί και να προσφέρει. Κάθε λεπτομέρεια, από την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση έως το προσωπικό και το μενού, αποδεικνύει αυτή την προσέγγιση: ότι η επιτυχία στον τουρισμό απαιτεί συνδυασμό οράματος, επιμονής, προνοητικότητας και επένδυσης στον ανθρώπινο παράγοντα.
Μια εμπειρία υψηλής αισθητικής, άνεσης και εξατομικευμένων υπηρεσιών
Το My Way δεν είναι απλά ένα ξενοδοχείο. Είναι μια ζεστή κοιτίδα φιλοξενίας και δημιουργίας. Από το πρώ το βήμα στους κοινόχρηστους χώρους μέχρι τη διαμονή στα πολυτελή δωμάτια, οι επισκέπτες βιώνουν μια εμπειρία που συνδυάζει υψηλή αισθητική, άνεση και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Το Roof Garden και το Samar Bar Restaurant, με τη θέα στον Πατραϊκό, αποτελούν τον ιδανικό χώρο για να απολαύσει κανείς δημιουργικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας που συνδυάζουν παράδοση και καινοτομία. Οι πρώτες ύλες επιλέγονται με προσοχή και κάθε πιάτο προσεγγίζεται με σύγχρονες τεχνικές, διασφαλίζοντας ότι οι γευστικές εμπειρίες καλύπτουν κάθε προτίμηση και διατροφική ανάγκη. Η πολυτέλεια και η προσοχή στη λεπτομέρεια συνεχίζονται σε κάθε χώρο του ξενοδοχείου. Το προσωπικό εκπαιδεύεται και καθοδηγείται με στόχο να προσφέρει εξαιρετική εξυπηρέτηση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα φιλικότητας. Τα γεύματα, οι υπηρεσίες και οι εκ δηλώσεις που φιλοξενεί το My Way έχουν αφήσει μέχρι σήμερα εξαιρετικές εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ότι η φιλοσοφία της Σοφίας Στεφανοπούλου για δημιουργία, προσφορά και ποιοτική εμπειρία λειτουργεί άριστα στην πράξη. Τελικά, το My Way δεν είναι μόνο ένα ξενοδοχείο, είναι μια εμπειρία, ένα μέρος όπου κάθε επισκέπτης αισθάνεται ξεχωριστός, και όπου κάθε συνεργάτης βρίσκει χώρο για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Στο My Way, η φιλοξενία μεταμορφώνεται σε τέχνη, η διαμονή σε απόλαυση, και η εμπειρία σε μνήμη που μένει για πάντα.
