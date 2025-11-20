11 Modern Muses: Μα καλά, αυτό το artshop είναι όντως στην Πάτρα;

Αυτή είναι η πιο συχνή απορία όσων περνούν από την οδό Κωνσταντινουπόλεως και βλέπουν το φωτεινό γωνιακό artshop 11 Modern Muses ή το ανακαλύπτουν στο Instagram. Και ναι — είναι εδώ. Στην Πάτρα. Ζωντανό. Με αισθητική. Σύγχρονο και εντελώς… αναπάντεχο. #supportlocalartist

Αν ψάχνεις λοιπόν έναν χώρο που δεν είναι απλά ωραίος, αλλά σου αλλάζει τη διάθεση, τότε οι 11 Modern Muses είναι σίγουρα σημείο στάσης. Ή μάλλον… σημείο επιστροφής. Γιατί δύσκολα πας μόνο μία φορά.

Δεν είναι τυχαίο που ακούμε συχνά τη φράση: «Οι 11 Modern Muses είναι λόγος να επισκεφτεί κάποιος την Πάτρα!»

Εδώ η τέχνη του λόγου, της εικόνας και της φαντασίας δεν μένει σε κάποιον μακρινό κόσμο. Μπαίνει στο σπίτι σου, στο γραφείο σου, στη ρουτίνα σου — και την μαλακώνει. Σε αγγίζει με εκείνη την ήσυχη, καθαρή συγκίνηση που νιώθεις μόνο όταν κάτι μιλάει στη ψυχή σου. H ποιητική του χώρου σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο παραπάνω. Λίγο να αναπνεύσεις. Λίγο να εμπνευστείς

Τι θα ανακαλύψεις μέσα;

Wall Art που κάνει τον τοίχο σου… statement

Artprints, poemprints, σύγχρονες minimal συνθέσεις και εικόνες που δίνουν χαρακτήρα χωρίς υπερβολές. Τέχνη που δεν «φωνάζει», αλλά σε κερδίζει αμέσως.

Planners, journals & συλλογή οργάνωσης και ποιητικής σκέψης

Αν αγαπάς την οργάνωση — ή αν θέλεις να την αγαπήσεις — εδώ θα βρεις ημερολόγια, ποιητικά σημειωματάρια, travel journals και μικρά χαρτικά που σε κάνουν να θες να γράψεις. Να θυμηθείς. Να ταξιδέψεις. Να σταματήσεις για λίγο. Η γραφιστική είναι καθαρή, τα υλικά έχουν «αφή» και η ποίηση βρίσκεται στις λεπτομέρειες.

Αρωματικά χώρου που αλλάζουν τον αέρα σου

Κεριά και αρωματικά χώρου που κάνουν τον χώρο σου να γίνεται ένα …μικρό καταφύγιο ηρεμίας που φτιάχνεις μόνος/η σου.

Μοναδικά δώρα τέχνης

Επιμελημένα, αισθητικά, με νόημα. Δώρα που λένε «σε σκέφτηκα» με τον πιο όμορφο τρόπο — και μένουν.

Γιατί αξίζει να πας;

Α! Και κάτι που πολλοί δεν ξέρουν. Όλα — μα όλα — τα αντικείμενα είναι σχεδιασμένα από τη δημιουργό του brand, την Αλεξάνδρα. Δεν πρόκειται για ένα κατάστημα που «φέρνει» πράγματα. Είναι ένας χώρος που γεννάει αντικείμενα.

Οι 11 Modern Muses είναι μια μικρή απόδραση μέσα στην πόλη. Μία μικρή επιχείρηση που φωτίζει μια μικρή γειτονιά της Πάτρας. #supportsmallbusiness

Μια βόλτα από τις 11 Modern Muses είναι σαν να πατάς pause για λίγο. Και να θυμάσαι: μερικές φορές η έμπνευση και η προσπάθεια για κάτι μοναδικό βρίσκεται σε μία μικρή ήσυχη γειτονιά της επαρχίας που απλά…δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Info:

Experience artshop & design studio

Κωνσταντινουπόλεως 51, Πάτρα

@11modernmuses

www.11modernmuses.com