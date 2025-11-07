Thoa Clinic: Ένας σύγχρονος χώρος αισθητικής, αφιερωμένος στην επιστημονική φροντίδα του προσώπου και του σώματος

Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
Η Thoa Clinic είναι ένας σύγχρονος χώρος εξειδικευμένης αισθητικής, αφιερωμένος στην επιστημονική φροντίδα του προσώπου και του σώματος. Με υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της αισθητικής – από προηγμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε επισκέπτη.
Το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό της Thoa Clinic –αποτελούμενο από Αισθητικούς κοσμετολόγους, ειδικούς χειριστές laser και επαγγελματίες ομορφιάς– συνεργάζεται με υπευθυνότητα και διακριτικότητα, προσφέροντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και ασφαλείς πρακτικές.
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια, άμεσα ορατά αποτελέσματα και την καλύτερη δυνατή εμπειρία.
Στόχος της Thoa Clinic δεν είναι απλώς η αισθητική βελτίωση, αλλά η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ευεξίας μέσα από μια ήρεμη, καθαρή και προσεγμένη προσέγγιση.
Η Thoa Clinic αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν ποιοτικές υπηρεσίες αισθητικής, με σεβασμό στο άτομο, στην ομορφιά και στη λεπτομέρεια. Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε έναν χώρο όπου η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια – αλλά ανάγκη, προσφερόμενη με απλότητα, επαγγελματισμό και ουσία.
Υπηρεσίες
Αποτρίχωση
· - Αποτρίχωση με Laser Alexandrite
· - Αποτρίχωση με κερί
Αισθητικές Θεραπείες Προσώπου
· - Δερμοανάλυση
· - Rf – Fractional
· - Βαθύς Καθαρισμός Προσώπου
· - Υδρογονοαπόξεση
· - Μη Ενέσιμη Μεσοθεραπείαμε πολυνουκλεοτίδια
· - Fractionalμεσοθεραπεία με εξωσώματα
· - Χημικό πήλινγκ
· - Plasma Μικρορεύματα
· - CO2 Carboxy
· - Επιδερμική Σύσφιξη Ultrasound RF
· - Μαδεροθεραπεία προσώπου
Θεραπείες αισθητικής σώματος
· - Body Sculpt by Wonder Ems
· - Μείωση του λιπώδους ιστού με Ultrasonic Cavitation
· - Επιδερμική Σύσφιξημε Ultrasound RF
· - Ενδοδερμία για βελτίωση λεμφικού και κυτταρίτιδας με αναρρόφηση Vacuum Rf
· - Μασάζ Μαδεροθεραπείας
· - Μασάζ χαλαρωτικό, αθλητικό, λεμφικό
· - Candle Massage
· - Μηενέσιμη Μεσοθεραπεία καύσης λίπους και καταπολέμηση κυτταρίτιδας
· - Πρεσσοθεραπεία
· - Θερμοκουβέρτα
· - Μηχανικό μασάζ σε μεγάλο βάθος
Περιποίηση άκρων
· - Μανικιούρ
· - Πεντικιούρ
· -Θεραπεία αποκατάστασης κατεστραμμένων νυχιών
Περιποίηση ματιών
Lash Lift
Brow Lift
Brows Art
Thoa Clinic
Αλεξάνδρου Υψηλάντου 122, Πάτρα
261 022 6070
