Φοιτητική Άδεια Εργαζομένου: Όσα πρέπει να γνωρίζεις για μελέτη και εξετάσεις

Η περίοδος των σπουδών είναι απαιτητική, και για όσους εργάζονται παράλληλα, ο συνδυασμός σπουδών και δουλειάς αποτελεί μια πραγματική πρόκληση.

Η φοιτητική άδεια εργαζομένου, γνωστή και ως εκπαιδευτική άδεια, είναι ένα εργαλείο που παρέχει χρόνο για συμμετοχή στις εξετάσεις και διευκολύνει τους φοιτητές να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Τι είναι η φοιτητική άδεια εργαζομένου;

Η φοιτητική άδεια δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους που φοιτούν σε δημόσια ή αναγνωρισμένα από το κράτος ιδρύματα να απουσιάσουν από την εργασία τους για να παρακολουθήσουν εξετάσεις. Δικαιούνται όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και σπουδαστές ΙΕΚ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για εργαζόμενους άνω των 28 ετών απαιτείται βεβαίωση από το ίδρυμα, όπου αναφέρεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής στη σχολή.

Διάρκεια φοιτητικής άδειας

Ιδιωτικός τομέας:

Προπτυχιακοί: έως 30 ημέρες ανά έτος

Μεταπτυχιακοί: έως 10 ημέρες ανά έτος

Διδακτορικοί: μόνο την ημέρα παρουσίασης της διατριβής

Σπουδαστές ΙΕΚ: 30 ημέρες κατά την εξεταστική

Δημόσιος τομέας:

Προπτυχιακοί: έως 14 ημέρες ανά έτος

Μεταπτυχιακοί: έως 10 ημέρες ανά έτος

Διδακτορικοί: μόνο την ημέρα παρουσίασης της διατριβής

Σπουδαστές ΙΕΚ: 14 ημέρες

Σημαντικό: Στους δημόσιους υπαλλήλους η φοιτητική άδεια παρέχεται μόνο για σπουδές ίσες ή ανώτερες από το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο υπηρετούν.

Φοιτητική άδεια με αποδοχές μέσω ΟΑΕΔ

Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, η άδεια μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ), με την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Αίτηση στον ΟΑΕΔ

Βεβαίωση εργοδότη για τις ημέρες άδειας

Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης

Ταυτότητα ή διαβατήριο (για αλλοδαπούς)

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις από το ίδρυμα

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Βεβαίωση σπουδών με ημερομηνία εγγραφής

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στον ΟΑΕΔ της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση, μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Πότε δεν παρέχεται επιδότηση

Φοιτητές που παρακολουθούν εξ αποστάσεως προγράμματα (π.χ. ΕΑΠ ή πανεπιστήμια εξωτερικού)

Μεταπτυχιακοί που έχουν υπερβεί τα δύο έτη σπουδών

Σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης σε ΚΕΚ

Όσοι έχουν ήδη λάβει κανονική άδεια για εξετάσεις

Γιατί αξίζει η φοιτητική άδεια

Η φοιτητική άδεια διευκολύνει τους εργαζόμενους φοιτητές να προετοιμαστούν καλύτερα για τις εξετάσεις, να παρακολουθήσουν μαθήματα και να ολοκληρώσουν εργασίες χωρίς πίεση. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνέχιση των σπουδών και προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη.