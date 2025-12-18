Φοιτητές: Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε δωρεάν σίτιση στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν σίτιση με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας, τόσο στο Εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας στην Πανεπιστημιούπολη όσο και σε επιλεγμένα εστιατόρια στις πόλεις όπου λειτουργούν τμήματα του Πανεπιστημίου.

Η σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους. Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η σίτιση περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό.

Η έκδοση της δωρεάν κάρτας σίτισης πραγματοποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος με την υποβολή εκ νέου των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση για όλους τους δικαιούχους φοιτητές.

Δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Εστία έχουν και όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης, με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης.

Η αίτηση για δωρεάν σίτιση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://sitisi.upatras.gr, από όπου οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους καθώς και να εκτυπώσουν ή να κατεβάσουν στο κινητό τους την ηλεκτρονική κάρτα σίτισης με την οποία προσέρχονται στο εστιατόριο.

Λεπτομερείς πληροφορίες στην ιστοσελίδα my.upatras.gr. που περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων σε θέματα που αφορούν γενικότερα στην σίτιση, στην διαδικασία δωρεάν σίτισης στην πλατφόρμα των αιτήσεων, αλλά και για μια σειρά από άλλες λειτουργίες-πληροφορίες που αφορούν το Πανεπιστήμιο.

Υποβολή αιτήσεων Σίτισης για το ακαδ. έτος 2025-2026 από 2-9-2025 έως 3-11-2025.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ειδικής κάρτας δωρεάν σίτισης αποτελεί:

α) η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα εισαγωγής,

β) η έκδοση σχετικής βεβαίωσης εγγραφής και

γ) η παραλαβή σχετικών κωδικών πρόσβασης.

Ωράριο παραλαβής γευμάτων από τα εστιατόρια (2024-2025)

Πρωινό: 7.30 – 09.30

Γεύμα: 12.00 – 15.30

Δείπνο: 19.00 – 21.00