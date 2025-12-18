Πού να μείνεις, πόσο θα πληρώσεις και τι να προσέξεις στην αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού στην Πάτρα

Κάθε χρόνο περίπου 4.000-5.000 νέοι φοιτητές κατακλύζουν την πόλη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 50.000-55.000.

Οι δρόμοι γεμίζουν ενέργεια, νέες ιδέες και προοπτικές για παρέες και γνωριμίες που θα μείνουν αξέχαστες.

Όμως, πριν αρχίσεις τα πάρτι και τις βόλτες, έρχεται η πρώτη πρόκληση: η στέγαση.

Η Πάτρα έχει δύο μεγάλα εκπαιδευτικά κέντρα σε αντίθετα σημεία της πόλης:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Ρίο, δίπλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι πιο απομονωμένο.

Χρειάζεται ΙΧ ή λεωφορείο για να κινηθείς, αλλά οι επιλογές γύρω από Ρίο, Καστελόκαμπο και την οδό Πανεπιστημίου δίνουν αρκετές λύσεις διαμονής.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ) στο Κουκούλι είναι πιο κεντρικό.

Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν μαγαζιά, καφέ, σούπερ μάρκετ και πολλές φοιτητικές επιλογές για στέγη.

Διαμονή: Κέντρο ή γύρω από τη σχολή;

Η επιλογή είναι δική σου:

Κοντά στη σχολή: Ταχύτερη πρόσβαση στα μαθήματα, αλλά θα χρειαστείς ΙΧ ή λεωφορείο για νυχτερινές εξόδους στο κέντρο.

Κέντρο της πόλης: Είσαι στο επίκεντρο της διασκέδασης, των καφέ και των γνωριμιών, με εύκολη πρόσβαση στα περισσότερα στέκια.

Όποια κι αν είναι η επιλογή σου, πρόσεξε ότι η αγορά φοιτητικής κατοικίας στην Πάτρα είναι απαιτητική: λίγες γκαρσονιέρες, παλιά κτίρια και αυξημένα ενοίκια.

Τιμές που κοστίζουν αλλά…

Μέση τιμή γκαρσονιέρας: 410€

Αγία Σοφία: 25 τ.μ. = 260-300€, 30-45 τ.μ. = έως 600€

Κέντρο – Ψηλά Αλώνια: 25 τ.μ. = 280€, 30-45 τ.μ. = 550€, 50-60 τ.μ. = 650€

Οικονομικές περιοχές: Ταραμπούρα, Ζαρουχλέικα, Ψαροφάι, Πλατεία Παπανδρέου → 220-400€

Η ζήτηση είναι τρελή και οι διαθέσιμες κατοικίες λιγοστές. Τα παλιά κτίρια, οι ελάχιστες ανακαινίσεις και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις πιέζουν την αγορά, οπότε η αναζήτηση σπιτιού είναι… λίγο σαν κυνήγι θησαυρού.

Ιδιωτικές φοιτητικές εστίες στο κέντρο της Πάτρας

Για όσους θέλουν λύση all-inclusive, υπάρχουν πλέον αρκετές ιδιωτικές φοιτητικές εστίες με πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για πρωτοετείς και φοιτητές ERASMUS. Οι εστίες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, κοντά στα κεντρικά στέκια, καφέ και λεωφορεία, ενώ προσφέρουν:

Κοινόχρηστους χώρους για μελέτη και χαλάρωση

Υποδομές καθαριότητας και ασφάλειας

Ευέλικτες τιμές ανάλογα με μέγεθος δωματίου και παροχές

Αποτελούν ιδανική λύση για όσους θέλουν να συνδυάσουν ανεξαρτησία με άνεση, χωρίς να χρειαστεί να ψάχνουν σπίτι από το μηδέν.

Tip για πρωτοετείς

Ξεκίνα νωρίς, δες όλες τις επιλογές σου, μίλα με συμφοιτητές που ήδη ζουν στην πόλη και μην ξεχάσεις να υπολογίσεις μεταφορικό μέσο, καθώς πολλές περιοχές γύρω από τα πανεπιστήμια απαιτούν ΙΧ ή λεωφορείο.

Η Πάτρα είναι η φοιτητική σου βάση: εδώ θα ζήσεις, θα γνωρίσεις κόσμο και θα φτιάξεις αναμνήσεις για πάντα. Η σωστή επιλογή στέγης είναι το πρώτο βήμα για μια απίθανη φοιτητική ζωή στην πόλη που… δεν κοιμάται ποτέ.