Patras Broadband: Από την Ιθάκη στο δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας – Ένα ταξίδι καινοτομίας και ανάπτυξης

Μια ιδέα που γεννήθηκε στην Ιθάκη
Η Patras Broadband ξεκίνησε το 2018 από την Ιθάκη, όταν ο ιδρυτής της, Ανδρέας Ανδριανόπουλος, αντιλήφθηκε την ανάγκη του νησιού για αξιόπιστο και γρήγορο ίντερνετ.
Έτσι, δημιούργησε μια εταιρεία ασύρματου διαδικτύου, με στόχο να προσφέρει ταχύτητα και σταθερότητα σε περιοχές που μέχρι τότε ήταν «εκτός χάρτη» ευρυζωνικότητας.
Τι είναι το ασύρματο ίντερνετ
Ο πάροχος αναπτύσσει ένα ιδιόκτητο δίκτυο σταθμών στις περιοχές που επιθυμεί να καλύψει και μέσω αυτών παρέχει υπηρεσίες ίντερνετ χωρίς την ανάγκη οπτικής ίνας.
Η Patras Broadband είναι αδειοδοτημένος πάροχος ασύρματων επικοινωνιών, υπό τη Γενική Άδεια 18-061 της ΕΕΤΤ.
Ραγδαία ανάπτυξη: Από την Ιθάκη στην Πάτρα
Μέσα σε έναν χρόνο λειτουργίας, η εταιρεία κάλυψε το 20% των κατοίκων και το 35% των τουριστικών καταλυμάτων της Ιθάκης. Το 2019 σημείωσε την πρώτη σύνδεση στην Πάτρα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη ραγδαία ανάπτυξη στη στεριά.
Λίγο αργότερα, με την έλευση της πανδημίας, οι ανάγκες για τηλεργασία και τηλεκπαίδευση εκτοξεύτηκαν. Η Patras Broadband προσαρμόστηκε άμεσα, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες νοικοκυριών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επαγγελματιών.
Καινοτομία χωρίς όρια
Το 2020, η εταιρεία έγινε η πρώτη στην Ελλάδα που προσέφερε ταχύτητες 1000 Mbps χωρίς οπτική ίνα στο σύνολο του δικτύου της.
Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζοντας ΜΚΟ, αθλητικά σωματεία ΑΜΕΑ, καθώς και μοναστήρια της Αιτωλοακαρνανίας με δωρεάν ή προνομιακές υπηρεσίες ίντερνετ.
Νέα εποχή – Νέες εγκαταστάσεις
Από το 2024, η Patras Broadband λειτουργεί σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις 490 τ.μ., που περιλαμβάνουν:
Open Coworking Space για επαγγελματίες και startups
Server Colocation Racks
Disaster Backup Services
Cold/Hot Site Υποδομές, για επιχειρήσεις που χρειάζονται άμεση μεταφορά λειτουργιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
Οι υποδομές αυτές αποδείχθηκαν ανεκτίμητες κατά τις πυρκαγιές της Πάτρας, όπου επιχειρήσεις κατάφεραν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους χάρη στις υπηρεσίες της εταιρείας.
Το 2025 φέρνει νέους ορίζοντες
Η εταιρεία εισέρχεται στο 2025 με πακέτα 500/500 και 1000/1000 Mbps διαθέσιμα σχεδόν σε όλο το δίκτυο.
Η υποστήριξη IPv6 είναι πλέον πραγματικότητα, ενώ το δίκτυο της εταιρείας καλύπτει Λευκάδα, Πρέβεζα, Άρτα, Καστό, Κάλαμο, Μεγανήσι, Αλυζία, Ξηρόμερο, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Ναύπακτο, Τριζόνια, Ερατεινή, Τολοφώνα, καθώς και το σύνολο της Αχαΐας, Ηλείας και Κορινθίας.
Με στρατηγικές συνεργασίες εσωτερικού και εξωτερικού, η Patras Broadband είναι πλέον σε θέση να προσφέρει κυκλώματα έως 10 Gbit σε επιλεγμένες περιοχές.
Το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον
Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς τομείς στην Ελλάδα.
Στόχος της Patras Broadband για τα επόμενα χρόνια είναι η διεύρυνση του δικτύου, η διάθεση υψηλών ταχυτήτων σε ακόμη περισσότερους συνδρομητές και η ένταξη στα δίκτυα οπτικών ινών, δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο που θα συνδυάζει ευελιξία και τεχνολογική καινοτομία.
Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 14 εργαζόμενους – τεχνικούς πεδίου, στελέχη λογιστηρίου, τηλεφωνικής υποστήριξης και ανάπτυξης – οι οποίοι συνθέτουν μια δυναμική ομάδα με πάθος για τις τηλεπικοινωνίες και την εξυπηρέτηση του πελάτη.
Ευχαριστίες και δέσμευση
Όλα αυτά δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των συνδρομητών.
Η Patras Broadband τους ευχαριστεί θερμά και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια, αφοσίωση και στόχο την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών σε κάθε σημείο παρουσίας της.
Patras Broadband
www.patrasbroadband.gr
info@patrasbroadband.gr
Τηλ.: 261 261 9017 - 130801
