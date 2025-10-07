Patras Broadband: Από την Ιθάκη στο δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας – Ένα ταξίδι καινοτομίας και ανάπτυξης

Η Patras Broadband ξεκίνησε το 2018 από την Ιθάκη, όταν ο ιδρυτής της, Ανδρέας Ανδριανόπουλος, αντιλήφθηκε την ανάγκη του νησιού για αξιόπιστο και γρήγορο ίντερνετ.

Έτσι, δημιούργησε μια εταιρεία ασύρματου διαδικτύου, με στόχο να προσφέρει ταχύτητα και σταθερότητα σε περιοχές που μέχρι τότε ήταν «εκτός χάρτη» ευρυζωνικότητας.

Τι είναι το ασύρματο ίντερνετ

Ο πάροχος αναπτύσσει ένα ιδιόκτητο δίκτυο σταθμών στις περιοχές που επιθυμεί να καλύψει και μέσω αυτών παρέχει υπηρεσίες ίντερνετ χωρίς την ανάγκη οπτικής ίνας.

Η Patras Broadband είναι αδειοδοτημένος πάροχος ασύρματων επικοινωνιών, υπό τη Γενική Άδεια 18-061 της ΕΕΤΤ.