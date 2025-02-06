Καρναβάλι Μικρών 2025: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των καρναβαλιστών

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου η παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών
Η μεγάλη ώρα των Μικρών Καρναβαλιστών πλησιάζει και η ΚΕΔΗΠ ανακοίνωσε τη σειρά της παρέλασης του Καρναβαλιού των Μικρών που φέρος θα πραγματοποιηθεί δύο Κυριακές πριν την παρέλαση των μεγάλων.
Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει:
Μετά από κλήρωση των Ομάδων που συμμετέχουν στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών παρουσία υπεύθυνων των ομάδων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 17:30 στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων (Κ6) του πολυχώρου των Παλαιών Σφαγείων, καταρτίστηκε η σειρά παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2025, δυο εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2025.
ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ MΙΚΡΩΝ 2025
ΜΠΑΝΤΙΝΑ
ΑΡΜΑ
1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
2 ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ‘’ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ’’ Α.ΜΕ.Α.
3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ Α.ΜΕ.Α.
4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ- ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ-ΚΟΜΑΙΘΩ Α.ΜΕ.Α.
5 ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ Α.ΜΕ.Α.
6 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ & Κ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Α.ΜΕ.Α.
ΑΡΜΑΤΑ
ΑΡΜΑΤΑ
ΑΡΜΑΤΑ
7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Π.Σ.
8 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Π.Σ.
9 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΙΟΧΩΡΑ Π.Σ.
10 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ MY PLAYSCHOOL Π.Σ.
11 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ Π.Σ.
12 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Π.Σ.
13 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ‘’ΤΟ ΡΟΖ ΜΠΑΛΟΝΙ’’ Π.Σ.
14 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ Π.Σ.
15 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Π.Σ.
16 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΡΩΠΟΥΠΟΛΗ Π.Σ.
17 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΚΙΑ Π.Σ.
18 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟ ΡΟΔΙ Π.Σ.
19 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ BABY PARKING PATRAS Π.Σ.
20 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΚΑΛΙΤΣΑ Π.Σ.
21 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΜΑ Π.Σ.
22 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΤΟ ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΑΚΙ Π.Σ.
23 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ Π.Σ.
24 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΥΡΙ Π.Σ.
25 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ &; Κ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ Π.Σ.
26 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ Π.Σ.
27 ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΣΣΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
29 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ’’ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
31 ΚΔΑΠ ΔΥΜΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
34 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ& Κ. 1ο - 2 ο - 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
35 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δ.Σ. ΦΑΡΡΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
37 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΪΑΣ
38 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΡΥΘΜΟΣ-ΚΙΝΗΣΗ ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
41 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 55 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.ΣΧ.
42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ& ΚΗΔ. 50 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
43 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓ. ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ Δ.ΣΧ.
44 ΚΔΑΠ ΚΟΥΝΙΑ ΜΠΕΛΑ Δ.ΣΧ.
45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 2 ΟΥ ΔΗΜ. & 15 ΟΥ ΝΗΠ. ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
46 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 32ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
47 ΚΔΑΠ ΜΟΝΟΠΟΛΗ Δ.ΣΧ.
48 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 29ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.ΣΧ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 14 ΟΥ ΔΗΜ. & 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
50 Κ.Δ.ΑΠ. ΩΜΕΓΑ Δ.ΣΧ.
51 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.&; Κ. 64ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.ΣΧ.
52
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 7ου ΔΗΜ.
ΚΑΙ 17ου ΝΗΠΙΑΓ. ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
53 ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΟΠΟΛΙΣ ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ -ΡΟΥΦΕΙΟ Δ.ΣΧ.
55 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ .62 ΟΥ ΔΗΜ. & 49ΟΥ ΝΗΠ. ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
56 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 48ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
57 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 47ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
58 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.ΣΧ.
59 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 12 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.ΣΧ.
60 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 46ου Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
61 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ &; ΝΗΠΙΑΓ. ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ Δ.ΣΧ.
62 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 10ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.ΣΧ.
63 ΚΔΑΠ ΙΡΙΣ Δ.ΣΧ.
64 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 49ΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
65 ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
66 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΣΧ.
67 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ‘’ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ’’ Δ.ΣΧ.
68 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ Δ.ΣΧ.
69 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.ΣΧ.
70 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 44ου ΔΗΜ. ΚΑΙ 28ου ΝΗΠΙΑΓ. ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
71 ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜ. 51ου ΔΗΜ. ΚΑΙ 24ου ΝΗΠΙΑΓ. ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
72 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 60ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
73 43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
74 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ Δ.ΣΧ.
75 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
76 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 26 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
77 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ‘’ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ’’ Δ.ΣΧ.
78 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓ. ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ Δ.ΣΧ.
79 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ. Κ. 1 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.ΣΧ.
80 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 35 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
81 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ. Κ. 8 ΟΥ ΔΗΜ. & 10 ΟΥ +12 ΟΥ ΝΗΠ. ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
82 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
83 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜ. &ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ Δ.ΣΧ.
84 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. SPORTING CLUB 34’’ Δ.ΣΧ.
85 ΚΔΑΠ ACCELERATE Δ.ΣΧ. 86 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ Δ.ΣΧ.
87 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
88 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ Δ.ΣΧ.
89 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓ. ΚΡΗΝΗΣ Δ.ΣΧ.
90 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ. Κ. 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
91 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 40ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Δ.ΣΧ.
92 ΚΔΑΠ ΠΝΟΗ Δ.ΣΧ.
93 ΚΔΑΠ ΦΙΤΑΘΛΟΝ Δ.ΣΧ.
94 ΚΔΑΠ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.ΣΧ.
95 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 54ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
96 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜOΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
97 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓ. ΡΙΟΥ Δ.ΣΧ.
98 ΣΥΛΛ. & ΚΗΔ. 52ου ΔΗΜ. & 51ου ΝΗΠΙΑΓ. ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
99 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ‘’ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ’’ Δ.ΣΧ.
100 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.&; Κ. 65 ΟΥ ΔΗΜ. & 59ΟΥ ΝΗΠ. ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
101 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ 21ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.ΣΧ.
102 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ. Κ. 56ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
103 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 16 ου ΔΗΜ.ΣΧ./ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Δ.ΣΧ.
104 ΣΥΛΛ. Γ. & ΚΗΔ. ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
105 ΧΡΥΣΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ.ΣΧ.
106 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Δ.ΣΧ.
107 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 33ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.
108 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.& Κ. 59ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ.ΣΧ.
ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΜΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ
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