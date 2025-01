Eurovision 2025: Ο ελληνικός τελικός για την επιλογή τραγουδιού που θα "ταξιδέψει" στην Ελβετία

Με οικοδεσπότες τον Σάκη Ρουβά και την Έλενα Παπαρίζου, ξεκίνησε ο ελληνικός τελικός για την επιλογή τραγουδιού της Eurovision 2025, στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου.

Το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα προκριθεί μέσα από την ψηφοφορία του κοινού (50%) και δύο κριτικών επιτροπών: Μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Δείτε εδώ τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Η σειρά εμφάνισης των 12 φιναλίστ στον Εθνικό Τελικό, για την επιλογή του τραγουδιού με το οποίο θα συμμετάσχει η χώρα μας στον 69ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, προέκυψε μετά από κλήρωση και είναι η εξής:

RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

Andy Nicolas – «Lost My Way»

Klavdia – «Αστερομάτα»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

BARBZ – «Sirens»

Evangelia – «Vále»

Dinamiss – «Odyssey»

Nafsica – «Unhurt Me»

Xannova Xan – «Play It!»

Η ψηφοφορία του κοινού, γίνεται μόνο μέσω αποστολής μηνυμάτων από κινητά τηλέφωνα, ενώ υπάρχει ανώτατο όριο 20 sms ανά κινητό.