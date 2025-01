Eurovision 2025: Το τρέιλερ του ελληνικού τελικού με την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά

Οι δύο τραγουδιστές θα είναι εκείνοι που θα ανακοινώσουν την επόμενη συμμετοχή της Ελλάδας στον 69ο διαγωνισμό. Το λιτό και σύντομο κλιπ, δείχνει την Έλενα Παπαρίζου να αναρωτιέται: «Σάκη, ποιο τραγούδι πιστεύεις ότι θα βγει number one;» με τον Σάκη Ρουβά να απαντά: «This is our night, οπότε θα το δούμε στην ΕΡΤ1».

Τα τραγούδια που θα εμφανιστούν, με τη σειρά παρουσίασής τους, είναι τα εξής:

RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

Andy Nicolas – «Lost My Way»

Klavdia – «Αστερομάτα»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

BARBZ – «Sirens»

Evangelia – «Vale»

Dinamiss – «Odyssey»

Nafsica – «Unhurt Me»

Xannova Xan – «Play It!»