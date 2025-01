Μιλάνο: Στο μαγευτικό Armani show ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, οι διάσημοι special guests

Το show φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ιστορικού τετραγώνου της Via Borgonuovo. Απέδειξε πως η φινέτσα μπορεί να συνδυαστεί υποδειγματικά με την άνεση ενώ το χαρακτηριστικό DNA του οίκου ήταν πανίσχυρο.

Με τίτλο «Elegance to Live In’», δηλαδή κομψότητα που τη ζεις και φοριέται εύκολα, παρουσιάστηκε την τελευταία μέρα της Εβδομάδας Ανδρικής Μόδας στο Μιλάνο η collection Fall Winter 2025/ 2026 του Giorgio Armani. Ο grande maestro του ιταλικού style στα 90 του χρόνια αποθεώθηκε ακόμα μια φορά.

Μιλάμε για μόδα που «δεν φωνάζει», ρέει στο σώμα και μένει διαχρονική. Το layering με πλεκτά, πουκάμισα, ζακέτες, over κομμάτια ήταν εξαιρετικό. Οι αγαπημένοι neutral τόνοι του brand γκρι, μαύρο, camel, μπεζ έσμιξαν με το μπλε του ζαφειριού, πράσινο ή κόκκινο. Δερμάτινα pieces μοναδικής ραφής, βελούδινα κοστούμια, χυτά παντελόνια που έκλειναν προς τα κάτω αλλά και γουναρικά ski καταχειροκροτήθηκαν.

Front row ήταν διασημότητες από το σινεμά και την τηλεόραση όπως οι Αντριεν Μπρόντι (The Brutalist), Kούπερ Κοχ (Τέρατα, Netflix), Tζο Αλγουιν (Τhe Brutalist, The Favorite), Ματ Σμιθ (The Crown), ο γιος της Μαντόνα, Ρόκο Ρίτσι κ.α.