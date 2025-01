Ενδιαφέρον διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Προαγωγή Υγείας & Εκπαίδευση μέσω Ψηφιακής Μάθησης"

To Εργαστήριο Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών, προσκαλεί εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε ένα καινοτόμο διαδικτυακό πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, με τίτλο «Προαγωγή Υγείας και Εκπαίδευση μέσω Ψηφιακής Μάθησης». Το πρόγραμμα συνδυάζει την προαγωγή υγείας με την εφαρμογή της ψηφιακής παιχνιδοποίησης, προσφέροντας πρωτοποριακά εργαλεία και πρακτικές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ “iLearn4Health|Health promotion and health education in children through Digital Game–Based Learning”, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία θεματικών που σχετίζονται με την προαγωγή και αγωγή υγείας σε μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, με τη χρήση της μεθόδου της παιχνιδοποίησης.

Σημειώνεται πως πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Έργο στο οποίο συμμετέχει και η Πατρινή εταιρεία p-consulting.gr.

Στόχοι και περιεχόμενο του προγράμματος

Παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διδασκαλία θεμάτων υγείας όπως η υγιεινή διατροφή, ο ενεργός τρόπος ζωής, η πρόληψη ατυχημάτων, η καταπολέμηση των στερεοτύπων, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, και η σεξουαλική αγωγή.

Ενσωμάτωση διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην καθημερινή διδακτική πρακτική.

Εμπλουτισμός της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών ηλικίας 6-12 ετών μέσα από την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε καινοτόμες δραστηριότητες.

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία βιώσιμων δεξιοτήτων στις πρακτικές αγωγής υγείας.



Γιατί να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί

Το πρόγραμμα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση των διδακτικών πρακτικών με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων, εμπλουτίζοντας την εκπαίδευση με διαδραστικές και ψηφιακές προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών.

Διαδικασία συμμετοχής

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για εγγραφές από τις 20 Δεκεμβρίου 2024 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει εννέα εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες ανοίγουν σταδιακά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στο υλικό μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2025.

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να γίνει ακολουθώντας το σύνδεσμο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν τα ψηφιακά εργαλεία και τα παιχνίδια στην τάξη, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να ενισχυθεί η μαθησιακή διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχία στα τεστ αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης.