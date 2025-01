Πέθανε σε ηλικία 32 ετών ο διάσημος Βρετανός drag queen «The Vivienne»

Ο Τζέιμς Λι Γουίλιαμς (James Lee Williams), ευρύτερα γνωστός ως drag queen «Vivienne», πέθανε σε ηλικία 32 ετών.

Ο δημοσιογράφος Σάιμον Τζόουνς σε δήλωσή του αναφέρει ότι ο καλλιτέχνης, που πέθανε το Σαββατοκύριακο, ήταν «ένας απίστευτα αγαπητός, εγκάρδιος και καταπληκτικός άνθρωπος» και ζήτησε την προστασία της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας του σταρ, καθώς δεν θα δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στη δημοσιότητα προς το παρόν.

Ο Τζόουνς δήλωσε ότι αυτά ήταν λόγια που «δεν ήθελε ποτέ να γράψει».

«Κανείς δεν με έχει κάνει ποτέ στη ζωή μου να γελάσω τόσο πολύ όσο η Viv. Η κωμική της ιδιοφυΐα και το οξύ πνεύμα της ήταν μοναδικό», είπε. «Είμαι τόσο περήφανος και τυχερός που η Viv ήταν μέρος της ζωής μου τα τελευταία πέντε χρόνια».

Η Vivienne πρωταγωνίστησε σε μουσικό θέατρο και τηλεοπτικές παραγωγές και κέρδισε τον πρώτο κύκλο του RuPaul's Drag Race UK το 2019.

Το σόου απέτισε φόρο τιμής στην drag star στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι ήταν «βαθιά θλιμμένοι» από την είδηση του θανάτου της ερμηνεύτριας.

Ο Γουίλιαμς γεννήθηκε στην Ουαλία και υιοθέτησε το drag όνομα λόγω της αγάπης του να φοράει ρούχα Vivienne Westwood.

Εκτός από τη νίκη στο Drag Race, η Vivienne ήρθε τρίτη στην έκδοση του Dancing On Ice το 2023 και εμφανίστηκε ως η κακιά μάγισσα της Δύσης σε μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία του μιούζικαλ «Ο μάγος του Οζ». Η ερμηνεύτρια επανέλαβε τον ρόλο στο West End στο θέατρο Gillian Lynne πέρυσι.

Η Vivienne διαγωνίστηκε επίσης σε μια σεζόν με όλους τους νικητές του franchise RuPaul στις ΗΠΑ το 2022 και πρωταγωνίστησε στην εκπομπή The Vivienne Takes On Hollywood του BBC Three το 2020.

Ο Γουίλιαμς παντρεύτηκε τον σύντροφό του Ντέιβιντ Λούντφορντ το 2019 και τον Απρίλιο του 2023, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του.

Τον Ιούνιο του 2023, ο Γουίλιαμς έπεσε θύμα ομοφοβικής επίθεσης σε εστιατόριο McDonald's στο Λίβερπουλ. Ο Γουίλιαμς χρησιμοποίησε την επίθεση για να τονίσει το γεγονός ότι η ομοφοβία εξακολουθεί να υπάρχει το 2023 και κάλεσε τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να παραμείνουν σε εγρήγορση. Τον Δεκέμβριο του 2023, ο 51χρονος Άλαν Γουίτφιλντ από την Έβερτον κρίθηκε ένοχος για επίθεση με κίνητρο ομοφοβία και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 εβδομάδων με ποινή 18 μηνών με αναστολή στις 5 Ιανουαρίου 2024.