Δείτε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Unstoppable» με την Τζένιφερ Λόπεζ

Δόθηκε στην δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της κοινωνικής, βιογραφικής ταινίας με τίτλο «Unstoppable», δίνοντας μια μικρή γεύση από την συγκλονιστική ιστορία του Άντονι Ρόμπλες (Anthony Robles), του πρωταθλητή πάλης που κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Ο 65χρονος δημιουργός Γουίλιαμ Γκόλντενμπεργκ (William Goldenberg) στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους, κάνει πραγματικά ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο έχοντας στο πλευρό του ένα καστ αστέρων που περιλαμβάνει τους Τζαρέλ Τζερόμ (Jharrel Jerome), Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez), Μπόμπι Καναβάλε (Bobby Cannavale), Μάικλ Πένια (Michael Peña) και Ντον Τσιντλ (Don Cheadle), μεταξύ άλλων.

Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Άντονι Ρόμπλες ο οποίος γεννήθηκε με ένα πόδι αλλά «το αδάμαστο πνεύμα και η ακλόνητη αποφασιστικότητά του τον ενδυνάμωσαν να αψηφήσει τις πιθανότητες και να κυνηγήσει τα όνειρά του».

Το «Unstoppable» όπου το σενάριο είναι των Eric Champnella, Alex Harris και John Hindman, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του 2012 των Anthony Robles και Austin Murphy, έχει μεταξύ των παραγωγών τον τιμημένο με Όσκαρ Μπεν Άφλεκ.

Αξίζει να σημειωθεί για τον Γουίλιαμ Γκόλντενμπεργκ που υπογράφει την ταινία πως έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ καλύτερου μοντάζ για την ταινία «Argo» του Μπεν Άφλεκ (2012), ενώ κατά το παρελθόν έχει προταθεί για τα φιλμ The Insider (1999), Seabiscuit (2003), Zero Dark Thirty (2012) και The Imitation Game – Το Παιχνίδι της μίμησης (2014).