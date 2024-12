2024: Τα γεγονότα που μας «σημάδεψαν» - Τι δεν θα ξεχάσουν οι συντάκτες του thebest.gr

Τάκης Μαρτάτος: Η επιβλητική και γεμάτη συναίσθημα live εμφάνιση της Σελίν Ντιόν στον Πύργο του Άιφελ

Αυτό που περισσότερο μου έμεινε από τη χρονιά 2024 που μας αποχαιρετά και σε γενικές γραμμές δεν ήταν καλή, θα έλεγα πως ήταν η επιβλητική όσο και συναισθηματική live εμφάνιση της Γαλλοκαναδής ερμηνεύτριας Σελίν Ντιόν – Celine Dion προς το τέλος της πρωτότυπης πλην άνισης τελετής έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού στις 26 Ιουλίου 2024. Η 56χρονη πολυβραβευμένη τραγουδίστρια στην 1η της live καλλιτεχνική εμφάνιση από το 2022 που έγινε γνωστό το πρόβλημα υγείας της, ήταν απίθανη, εξαιρετική και συγκινητική τραγουδώντας στον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ, τον «Ύμνο στην αγάπη - Hymne à l'amour» συνοδεία πιάνου, που είχε πει κατά το παρελθόν η Εντίθ Πιάφ.

Υπέροχη στιγμή που έφερε και γούρι στην Σελίν Ντιόν, μία καλλιτέχνιδα που όλοι ξέρουμε μέσα από ασυναγώνιστες μπαλάντες όπως το «My heart will go on» από τον «Τιτανικό» και το «Because you loved me» από την «Υπόθεση πολύ Προσωπική».

Η Σελίν Ντιόν δήλωσε ξανά παρούσα καλλιτεχνικά και όπως διαβάσαμε πριν λίγες μέρες είναι έτοιμη να ανοίξει & πάλι τα φτερά της και να μας σαγηνεύσει μέσα από live κονσέρτα της. Tην χρονιά 2024 που φεύγει η Ντιόν ήταν και το κεντρικό πρόσωπο ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «I Am: Celine Dion» σε σκηνοθεσία Irene Taylor που επίσης έδειξε τη δύναμη αυτής της μοναδικής καλλιτέχνιδας και τη θέληση της να ξεπεράσει το εμπόδιο της ασθένειας της (πάσχει από μία σπάνια αυτοάνοση νευρολογική ασθένεια που προκαλεί ακαμψία στους μύες - Stiff Person Syndrome στα αγγλικά) και να επιστρέψει δριμύτερη και να επανακάμψει!