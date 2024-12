Χρήστος Διαμαντόπουλος: Ο Ελληνοκαναδός ηθοποιός που δίνει τη φωνή του στον Μίκυ Μάους

Αν και ο Χρήστος (Κρις) Διαμαντόπουλος πρωταγωνιστεί σήμερα ως μαφιόζος στη σειρά The Sticky, δανείζει τη φωνή του και σε ένα πολύ διάσημο παιδικό είδωλο: Τον Μίκυ Μάους.

Ο Ελληνοκαναδός ηθοποιός, γνωστός για τη δουλειά του στο The Office και τη Silicon Valley, είναι επίσης ηθοποιός φωνής με πολλές συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένης της σειράς κινουμένων σχεδίων Μίκυ Μάους 2013-2019 και της συνέχειας 2020-2023, The Wonderful World of Mickey Mouse.

Ο 49χρονος Διαμαντόπουλος λέει ότι είναι σουρεαλιστικό συναίσθημα να ξέρει ότι είναι ένας από τους πέντε ανθρώπους στην 101χρονη ιστορία της Disney που έχουν επιλεγεί ως η φωνή της επίσημης μασκότ της μάρκας.

Μερικοί άλλοι έχουν αντικαταστήσει ή έχουν δώσει για λίγο τη φωνή τους στον Μίκυ Μάους.

«Είναι τόσο παράξενο. Θέλω να πω, ειλικρινά, υπάρχουν πολλά πράγματα στην καριέρα μου που, αν μου λέγατε όταν ήμουν παιδί ότι θα τα έκανα, ίσως να σκεφτόμουν κάπως σαν «ουάου, θα μπορούσα να το κάνω αυτό»», λέει.

Αλλά το να παίζει τον Μίκυ Μάους ήταν «μια τεράστια έκπληξη».

«Δεν έκανα κάτι σπουδαίο, γιατί στάθηκα στους ώμους γιγάντων», προσθέτει. «Αισθάνομαι απίστευτα τυχερός. Είμαι ένας πολύ, πολύ τυχερός άνθρωπος».