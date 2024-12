Τηλεθέαση (22/12): Φινάλε για «Φάρμα», «Famagusta» και «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» - Τι νούμερα έκαναν

Αυλαία έριξαν το βράδυ της Κυριακής (22/12) αρκετά προγράμματα της prime time ζώνης. Επόμενο ήταν λοιπόν, ο ανταγωνισμός να εκτοξευτεί στα ύψη σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθέασης.

Αναλυτικά, στην prime time του γενικού κοινού – δυναμικού κοινού ήρθε πρώτο το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στον ΑΝΤ1, ενώ στη late night ξεχώρισε η ξένη ταινία του ίδιου σταθμού, «The transporter 3».

Σημειώνεται, πως η «Φάρμα» στο STAR τη βραδιά του τελικού έφτασε στο 9,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ η σειρά του ALPHA, «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα», έκανε 10,3% στο φινάλε της. Τέλος, η «Famagusta» στο MEGA έκανε 10% στην προβολή του τελευταίου επεισοδίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime time

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; 19,9%

THE VOICE OF GREECE 17,1%

FAMAGUSTA – ΦΙΝΑΛΕ 16,8%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ 13,9%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 12,9%

ΦΑΡΜΑ – ΤΕΛΙΚΟΣ 9,8%

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΤΖΕΛΑΣ ΔΕΛΑΦΡΑΓΚΑ – ΦΙΝΑΛΕ 8,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – JACK RYAN SHADOW RECRUT 5,8%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΓΛΥΚΙΑ ΣΑΝ ΤΙΓΡΗΣ 2,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – APACHE JUCTION 3,8%

Late night

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – TRANSPORTER 3 13,1%

MONOBALA 8,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE SPY WHO DUMPED ME 7%

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 6,4%

ΑΥΤΟΨΙΑ 6,3%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 6,1%

AFTER DARK 5,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime time

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; 16,5%

THE VOICE OF GREECE 14,3%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ 12,6%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 12,1%

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΤΖΕΛΑΣ ΔΕΛΑΦΡΑΓΚΑ – ΦΙΝΑΛΕ 10,3%

FAMAGUSTA – ΦΙΝΑΛΕ 10%

ΦΑΡΜΑ – ΤΕΛΙΚΟΣ 9,1%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – JACK RYAN SHADOW RECRUT 6,3%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΓΛΥΚΙΑ ΣΑΝ ΤΙΓΡΗΣ 3,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – APACHE JUCTION 4%

Late night

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – TRANSPORTER 3 11,9%

MONOBALA 8,7%

ΑΥΤΟΨΙΑ 6,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE SPY WHO DUMPED ME 6,3%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 5,5%

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 4,6%

AFTER DARK 4,4%

ΠΗΓΗ enikos.gr