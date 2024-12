Χριστούγεννα στη Βιέννη

Αυτά τα Χριστούγεννα ταξιδέψτε στην αριστοκρατική Βιέννη και ζήστε το απόλυτο παραμύθι σε μια πόλη κόσμημα. Τα εκπληκτικής αρχιτεκτονικής κτίρια, οι ιστορικοί δρόμοι, οι πλατείες, οι καθεδρικοί ναοί στολίζονται περίτεχνα από τα μέσα Νοέμβρη και το αποτέλεσμα είναι εκθαμβωτικό.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης θα την νιώσετε από τη στιγμή που θα κατεβείτε από το αεροπλάνο. Οι μουσικές μελωδίες, οι χριστουγεννιάτικες αγορές, το άρωμα από τα ψημένα κάστανα και από το glüwein (ζεστό κρασί), οι παραστάσεις πλανόδιων καλλιτεχνών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα άκρως εορταστική.

Τι να κάνετε τα Χριστούγεννα στην Βιέννη

Φορέστε ζεστά ρούχα και άνετα παπούτσια και επισκεφθείτε την παλιά πόλη για να γνωρίσετε τα εμβληματικά της ορόσημας. Στο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής παλάτι Belvedere θα θαυμάσετε την πανοραμική θέα της πόλης αλλά και καταπληκτικά αριστουργήματα τέχνης όπως τον διάσημο πίνακα «The Kiss» του Gustav Klimt. Στον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου διοργανώνονται οι συναυλίες Advent δηλαδή για κάθε βράδυ του Δεκέμβρη μια διαφορετική συναυλία. Επίσης εκεί διοργανώνονται και άλλες χριστουγεννιάτικες παραστάσεις με θεματικό περιεχόμενο που θα σας μείνουν αξέχαστες.

Αξέχαστες θα είναι και οι βόλτες σας στις φημισμένες χριστουγεννιάτικες αγορές της Βιέννης. Μπροστά στο Δημαρχείο στην Rathausplatz δεσπόζει η διάσημη αγορά Christkindlmarkt . Γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο βρίσκονται πάνω από 150 πάγκοι με χειροποίητα δώρα και στολίδια , με τοπικές χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και εδέσματα όπως μελόψωμο (gingerbread), κεράσματα, το πεντανόστιμο κέικ Sachertorte. Εκεί στήνεται ένα εκπληκτικό παγοδρόμιο που αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και για μεγάλους. Για τους καλοφαγάδες υπάρχει η χριστουγεννιάτικη αγορά Advent Market at the Opera House. Μοναδικά εδέσματα, λαχταριστές λιχουδιές ποτά και χριστουγεννιάτικα γλυκά που θα ικανοποιήσουν τους λάτρεις της γευσιγνωσίας. Αναζητήστε και άλλες πιο μικρές αλλά αξιόλογες αγορές σε διάφορα σημεία της πόλης όπως η αγορά Karlsplatz, η Spittelberg, η Mariahilfer Market, η Spittelberg Market, η MQ Market and η Karlsplatz Market και ψωνίστε τα δωράκια για τους αγαπημένους σας. Αφιερώστε μια ημέρα και αποδράστε στο περίφημο δάσος της Βιένης και στο υπέροχα φωταγωγημένο και στολισμένο παλάτι Schönbrunn (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO), με τους καταπληκτικούς του κήπους όπου διοργανώνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις εκθέσεις, γιορτές, συναυλίες σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι. Εκεί δίπλα στο υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο, στήνεται η πιο αριστοκρατική αγορά της Βιέννης καθώς τα δωράκια, οι χειροτεχνίες και τα είδη των πάγκων έχουν ως θέμα τις τέχνες. Στο Πάρκο Prater ανεβείτε στην τεράστια ρόδα του λούνα πάρκ και απολαύστε την καταπληκτική θέα της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Βιέννη επιβάλλεται να παρακολουθήσετε τουλάχιστον μία συναυλία κλασσικής μουσικής του Μότσαρτ του Στράους ή άλλων διάσημων συνθετών. Οι καλύτερες συναυλίες της Βιέννης διοργανώνονται σε επιλεγμένους χώρους όπως ο ναός του Αγίου Πέτρου, η εκκλησία της Αγίας Άννας, το Kursalon, η εκκλησία των Καπουτσίνων κ.α. Επίσης αξέχαστη εμπειρία είναι μια παράσταση όπερας στο εμβληματικό κτήριο της Κρατικής Όπερας της Βιέννης με τις εντυπωσιακές μαρμάρινες σκάλες, την περίτεχνη διακόσμηση, τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες και την πολυτέλεια να ρέει από παντού.

Ένεκα Χριστουγέννων διοργανώνονται εξαιρετικές εκθέσεις τέχνης σε διάφορα μουσεία και σε galleries. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το παλάτι Belvedere, που για τις ημέρες των γιορτών μετατρέπεται σε μουσείο, καθώς στεγάζει έκθεση με 800 έργα σπουδαίων καλλιτεχνών. Εκεί θα Βγάλετε τις πιο ωραίες χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες. ,

Αναμφισβήτητα εκτός όλων αξίζει να ανακαλύψετε τα ιστορικά καφέ της Βιέννης για να απολαύσετε ζεστή σοκολάτα, διάφορα είδη βιεννέζικου καφέ και λαχταριστά γλυκά. Στο café Central θα νιώσετε τις παρουσίες του Freud και του Trotsky, στο café Sacher θα γευτείτε το εκπληκτικό Sacher-Torte ενώ στο café Landtmann θα αισθανθείτε την αυθεντική βιεννέζικη κουλτούρα.

Στην Βιέννη τα Χριστούγεννα γιορτάζονται οικογενειακά και τα περισσότερα εστιατόρια είναι κλειστά επομένως θα χρειαστεί να ενημερωθείτε σχετικά και να κλείσετε νωρίς τραπέζι.

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς οι εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το ιστορικό κέντρο της πόλης μετατρέπεται σε μια υπαίθρια γιορτή. Ο κόσμος μαζεύεται στην πλατεία του φωταγωγημένου Δημοτικό Μεγάρου. Συναυλίες, μουσικές εκδηλώσεις, θεματικές παραστάσεις και φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα ανεβάζουν την εορταστική διάθεση στα ύψη. Στο Graben σε μια υπαίθρια πίστα, οι επαγγελματίες χορευτές των σχολών χορού της Βιέννης παραδίδουν δωρεάν μαθήματα χορού βαλς στους επισκέπτες. Μια καταπληκτική πρόταση είναι να κάνετε την αλλαγή του χρόνου κάνοντας κρουαζιέρα στον Δούναβη. Θα σας κοστίσει λίγο παραπάνω αλλά αξίζει τον κόπο.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι θερμοκρασίες εκεί είναι πολύ χαμηλές από -7°C έως -2°C, άρα θα χρειαστεί να έχετε ζεστά ρούχα για να μπορέσετε να κινηθείτε άνετα. Αν και στη Βιέννη σπάνια χιονίζει το διάστημα των Χριστουγέννων, η ατμόσφαιρα είναι άκρως παραμυθένια. Τα πιο γραφικά ξενοδοχεία βρίσκονται στην παλιά πόλη αλλά θα πρέπει να κάνετε κράτηση από πολύ νωρίς. Τέλος σας προτείνουμε να χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις τα δημόσια μέσα μεταφοράς και να αναζητήσετε τις εκάστοτε προσφορές για δωρεάν επίσκεψη σε αξιοθέατα.

Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι στην Βιέννη

Η Βιέννη είναι ένας πολύ δημοφιλής χριστουγεννιάτικος προορισμός, θα χρειαστεί να οργανώσετε το ταξίδι σας εγκαίρως καθώς οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο ομαδικό πρόγραμμα 4-5 ημερών με το κόστος να ξεκινάει γύρω στα 450€ το άτομο. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι 4 ώρες και 45 λεπτά.