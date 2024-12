Πάτρα: Δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα

Συνεδριάζει, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, στις 23 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, στην αίθουσα του κτιρίου Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων, έτους 2025 (σχετική η αριθ. 1219/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητές: Αρμ. Αντ/ρχοι, - Αρμ. Δ/ντές)

2. Καθορισμός συντελεστών έτους 2025 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (σχετική η αριθ. 1220/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντριες)

3. Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφημίσεων, έτους 2025 (σχετική η αριθ. 1221/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)

4. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δαπάνης 25.543,67€ από τον Κ.Α 40-7111.00035 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2024, για την διαπλάτυνση της οδού Σταυρακίου στη θέση Πεζούλα της Τ.Κ. Θεριανού –Καμινίων (σχετική η αριθ. 1180/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμ. Δ/ντής).

5. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 371/23-10-2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 1181/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμ. Δ/ντής).

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2024 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κεντρικού Τομέα περί κατάργησης θέσης λειτουργίας περιπτέρου (σχετική η αριθ. 1235/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας - Αρμ. Δ/ντής)

7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2024 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κεντρικού Τομέα περί μετατόπισης περιπτέρου σε υπό κατάργηση θέση κενωθέντος περιπτέρου (σχετική η αριθ. 1236/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας - Αρμ. Δ/ντής)

8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2024 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Νοτίου Τομέα μετατόπισης περιπτέρου σε υπό κατάργηση θέση κενωθέντος περιπτέρου (σχετική η αριθ. 1237/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας - Αρμ. Δ/ντής).

9. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικ. έτους 2024 (σχετική η αριθ. 1194/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

10. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 615/30.08.2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων (79656/11.09.2023 (Β’ 5547) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου), περί καθορισμού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων σε 12ωρη και 24ωρη βάση - Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, για τον επανακαθορισμό ρυθμίσεων, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

11. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου-διαχειριστή της πράξης: “EuroMed EnerCmed” – Επιχορήγηση της Εθνικής συμμετοχής του έργου – Promotion of the concept of energy communities and climate resilient urban planning paradigm in marginalized neighborhoods of port hinterlands of Mediterranean cities” («Προώθηση της έννοιας των Ενεργειακών Κοινοτήτων και του παραδείγματος ενός αστικού σχεδιασμού ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, σε περιθωριοποιημένες περιοχές των παράκτιων μεσογειακών πόλεων»), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg EuroMed 2021-2027, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Πατρέων», με κωδικό Έργου 2024ΕΠ30120000 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

12. Χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Ίντερνετ- Ιωάννης Ταμπακόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

13. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Δ.Σ.).

14. Διαδικασίες του Δήμου Πατρέων περί αδειοδότησης κατασκευών που έχουν ανεγερθεί μέχρι 28/7/2011, για την παραχώρηση απλής χρήσης σε όμορες επιχειρήσεις αιγιαλού και παραλίας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 14α του Ν. 2971/2001 και σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 5131/2024 (ΦΕΚ 128/τευχΑ/2-8-2024) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

15. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επέκταση και παραλλαγή δικτύων ηλεκτροδότησης στο χώρο του υπαίθριου Θεάτρου της Μαρίνας των Πατρών» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής).

16. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 47ου Δημοτικού Σχολείου- 14ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής).

17. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλεϊκων» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

18. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γενικού- 2ου Εσπερινού Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής).

19. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής, με τμήμα υπογείου και κολυμβητική δεξαμενή με χρήση α) Κέντρου Διημέρευσης- ημερήσιας φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ), β) Στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)- Οικοτροφείου, για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής).

20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Διανοίξεις οδών 2021» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

21. Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας, για την εναλλακτική διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε (ΕΕΑΑ Α.Ε) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος).

22. Έγκριση: α) της αριθ. 67/2024 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση των Ισολογισμών, οικ. ετών 2021, 2022 και β) της αριθ. 68/2024 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση των Απολογιστικών στοιχείων της, για τα έτη 2021, 2022 και 2023 (εισηγήτρια: Λ. Καραθανασοπούλου- Πρόεδρος Δ.Σ.).

23. Έγκριση της αριθ. 175/2024 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην έγκριση: α) του Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων, β) Στοχοθεσίας και β) Σχεδίου Δράσης του, οικ. έτους 2024 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

24. Έγκριση της αριθ. 237/2024 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2025 (εισηγητής: Π. Σκούρας- Πρόεδρος Δ.Σ.).

25. Έγκριση της αριθ. 238/2024 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση Χρηματοδότησης από το Δήμο Πατρέων, για το Πατρινό Καρναβάλι 2025 (εισηγητής: Π. Σκούρας- Πρόεδρος Δ.Σ.).

26. Έγκριση της αριθ. 239/2024 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας της, οικον. έτους 2025 (εισηγητής: Π. Σκούρας- Πρόεδρος Δ.Σ.).

27. Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το Σχολικό Έτος 2025-26 (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

28. Παραχώρηση χώρων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Συλλόγους (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

29. Διόρθωση της αριθ. 436/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά σε παραχώρηση χώρων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Συλλόγους (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

30. Παραχώρηση χώρων Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Συλλόγους (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

31. Αντικατάσταση εκπροσώπου - μέλους στη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

32. Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, σε Ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αρμ. Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

33. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ.

Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ώρα 17.30 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.