Όλα όσα έγιναν κι όσα δεν θα ξεχάσουμε από το 2024

Mε μια συναυλία που έκανε την πλατεία Γεωργίου να «βουλιάξει», ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 19 Οκτωβρίου το Welcome to UP 2024, το μεγάλο και καινοτόμο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών. Η τρίτη κατα σειρά διοργάνωση, πραγματοποιήθηκε στις 15/16/17/18 και 19 Οκτωβρίου, με ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο πέρα από την Πάτρα που είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών, κινητοποίησε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, σε μια πολυσχιδή δράση με χιλιάδες συμμετέχοντες και σημείο αναφοράς τους φοιτητές.