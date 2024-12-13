Πόλο: Με Πατρινούς οι κλήσεις Κλιμακίων Παίδων Κ16 και Εφήβων Κ18

Οι αποστολές της Εθνικής ομάδας Κ16 και Κ18 περιλαμβάνει και Πατρινούς αθλητές της ΝΕΠ και του ΝΟΠ
Σπουδαίο επίτευγμα για τους Πατρινούς πολίστες.
Για προπονήσεις-αξιολογήσεις κλήθηκαν οι παρακάτω αθλητές στο κλιμάκιο κατηγορίας Παίδων Κ16 της Αττικής, το διήμερο Παρασκευή 13/12 (στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ) και Σάββατο 14/12 (στον Άγιο Κοσμά), με πρώτο ραντεβού στις 18:45 της Παρασκευής:
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ: ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΩΝΗ ΝΑ: ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ: ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ: ΠIKOYΛHΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΟΚ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΣΚ ΡΟΗ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ: KAMΠATZHΣ ΙΩΑNNHΣ
Στο Κλιμάκιο Παίδων Κ16 στο κολυμβητήριο "Α. Πεπανός", το διήμερο 16-17/12, με πρώτο ραντεβού 18:45 τη Δευτέρα 16/12, κλήθηκαν:
ΑΟΠ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ: ABPAMHΣ IΩANNHΣ, BΛAXOΣ ΓΕΩPΓΙOΣ, ΓAΛANHΣ KΩNΣTANTINOΣ, ZΩTOΣ BAΣIΛΕΙΟΣ, KAPΛETΣHΣ ΓΕΩPΓΙOΣ, ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, KOTΣΩNHΣ XPHΣTOΣ, KOYPTHΣ MIXAΗΛ, TZEΛETOΠOYΛOΣ KΩN/NOΣ
ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ: ΚΟΥΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ZAΦEIPHΣ HΛIAΣ, KANEΛΛOΠOYΛOΣ PAΦAHΛ, ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΝΑΣ, ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤOYNTOΠOYΛOΣ ΔIONYΣΙΟΣ, ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ: ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ: AΛMΠANHΣ IΩANNHΣ, ΠETPOΠOYΛOΣ ANTΩNΙΟΣ, ΠETPOΠOYΛOΣ ΗΛΙΑΣ
Στο κλιμάκιο Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18, την Κυριακή 15/12 (πρώτο ραντεβού στις 9:30) στο Σεράφειο κολυμβητήριο, καλούνται οι:
ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ: ΜΠΕΡΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΠΙΜΠΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΜΟΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΛΑΜΠΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ: ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ: ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΠΕΡΣΕΑΣ, ΣΚΛΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΟΚ: ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
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