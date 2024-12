Η χριστουγεννιάτικη ταινία του Netflix που λάτρεψαν όλοι

Μετά τον Klaus, με 91% ήταν το «Jingle Jangle: A Christmas Journey» του 2020.

Στο Νο. 3 ήταν το Alien Christmas (2020), ακολουθούμενο από το «Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery» (2022) με πρωταγωνιστές τους Jason Bateman, Will Arnett και Maya Rudolph, και στη συνέχεια το «Feast of the Seven Fishes» (2019).

Στο No. 6 ήταν το «Let It Snow» (2019), ακολουθούμενο από το «A Boy Called Christmas» (2021), μετά το «Hot Frosty» (2024) ενώ στο top 10 ήταν και το «A Castle for Christmas» (2021).



Πέρυσι, το IMBD συγκέντρωσε την καλύτερη χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών, με το Home Alone (1990) να βρίσκεται στην κορυφή.

Ακολούθησαν τα «Love Actually» (2003), «National Lampoon's Christmas Vacation» (1989), «Elf» (2003) και «How The Grinch Stole Christmas» (2000).