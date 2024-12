Τηλεθέαση (8/12): «Μάχη» σώμα με σώμα στην prime time της Κυριακής

Τα νούμερα τηλεθέασης για την prime time και late night ζώνη της Κυριακής (8/12), αποτυπώνουν τη μάχη που έδωσαν εκπομπές, σίριαλ και ταινίες για την επικράτηση στον ανταγωνισμό.

Αναλυτικά, στην prime time του γενικού κοινού ξεχώρισε το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», ενώ στη late night ζώνη η σειρά του MEGA, «17 Κλωστές».

Σε ό,τι αφορά το δυναμικό κοινό, στην prime time βγήκε πρώτο το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ, ενώ στη late night η ξένη ταινία του ΑΝΤ1, «Η αρπαγή».



Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime time

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; 18,9%

THE VOICE OF GREECE 18,4%

FAMAGUSTA 16,7%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 13,1%

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΤΖΕΛΑΣ ΔΕΛΑΦΡΑΓΚΑ 9,5%

Η ΦΑΡΜΑ 7,8%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΙ 30, ΤΙ 40, ΤΙ 50 7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – MOMENTUM 3,9%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΗΣ 2,3%

Late night

17 ΚΛΩΣΤΕΣ 15,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΑΡΠΑΓΗ 11,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE TRANSPORTER 9%

MONOBALA 8,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE LOST CITY 7,5%

AFTER DARK 7,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime time

THE VOICE OF GREECE 16%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 12,9%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; 12,8%

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΤΖΕΛΑΣ ΔΕΛΑΦΡΑΓΚΑ 11,5%

FAMAGUSTA 11%

Η ΦΑΡΜΑ 8,9%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΙ 30, ΤΙ 40, ΤΙ 50 7,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – MOMENTUM 3,3%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΗΣ 2,6%

Late night

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΑΡΠΑΓΗ 13,1%

17 ΚΛΩΣΤΕΣ 11,6%

MONOBALA 10,1%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE LOST CITY 9,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE TRANSPORTER 8,5%

AFTER DARK 7,3%