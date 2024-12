«JobReady By Dypa» σήμερα στην Πάτρα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πραγματοποιεί σήμερα στην Πάτρα, στοο ξενοδοχείο My Way την 5η εκδήλωση «JobReady By Dypa»

Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων οι πολίτες που ψάχνουν δουλειά, καθώς και όσοι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη της ΔΥΠΑ, που θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.



Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 10:00 και θα διαρκέσει ως τις 18:00.